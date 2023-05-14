Футболисты «Тулузы» отказались выходить на матч Лиги 1 из-за акции в поддержку ЛГБТ

Просто ахтунг, или как там по-французски. Пусть всех в заднеприводных в приказном порядке определят, кто там через 100 лет в футбол играть будет? Педики же по определению не размножаются, бггг
Четыре игрока «Тулузы» отказались выходить на встречу 35-го тура Лиги 1 против «Нанта». Причина – проведение акции в поддержку ЛГБТ.
- В Лиге 1 и Лиге 2 в эти выходные проходит всеобщая акция. Игроки выходят на матчи в футболках с радужным узором и фотографируются на фоне баннера «Гей ты или натурал, мы все носим одну майку».
Речь идет о трех африканских футболистах и одном нидерландце.
- Игра с «Нантом» начнется в 16:00 мск.
- Накануне от участия в акции отказался футболист «Генгама» из Лиги 2.