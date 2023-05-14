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  • Футболисты «Тулузы» отказались выходить на матч Лиги 1 из-за акции в поддержку ЛГБТ

Футболисты «Тулузы» отказались выходить на матч Лиги 1 из-за акции в поддержку ЛГБТ

14 мая 2023, 15:11
5

Четыре игрока «Тулузы» отказались выходить на встречу 35-го тура Лиги 1 против «Нанта». Причина – проведение акции в поддержку ЛГБТ.

  • В Лиге 1 и Лиге 2 в эти выходные проходит всеобщая акция. Игроки выходят на матчи в футболках с радужным узором и фотографируются на фоне баннера «Гей ты или натурал, мы все носим одну майку».

Речь идет о трех африканских футболистах и одном нидерландце.

  • Игра с «Нантом» начнется в 16:00 мск.
  • Накануне от участия в акции отказался футболист «Генгама» из Лиги 2.

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Источник: La Depeche
Франция. Лига 1 Нант Тулуза
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1684071101
Интересно, а там можно провести акцию в поддержку традиционной семьи?
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Таврида
1684071549
Просто ахтунг, или как там по-французски. Пусть всех в заднеприводных в приказном порядке определят, кто там через 100 лет в футбол играть будет? Педики же по определению не размножаются, бггг
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derrik2000
1684077337
Четверо отказались. ЧЕТВЕРО!!! А остальные 18 тады - ХТО???
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