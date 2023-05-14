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    • Футболисты «Тулузы» отказались выходить на матч Лиги 1 из-за акции в поддержку ЛГБТ

    Футболисты «Тулузы» отказались выходить на матч Лиги 1 из-за акции в поддержку ЛГБТ

    Четыре игрока «Тулузы» отказались выходить на встречу 35-го тура Лиги 1 против «Нанта». Причина – проведение акции в поддержку ЛГБТ.

    • В Лиге 1 и Лиге 2 в эти выходные проходит всеобщая акция. Игроки выходят на матчи в футболках с радужным узором и фотографируются на фоне баннера «Гей ты или натурал, мы все носим одну майку».

    Речь идет о трех африканских футболистах и одном нидерландце.

    • Игра с «Нантом» начнется в 16:00 мск.
    • Накануне от участия в акции отказался футболист «Генгама» из Лиги 2.

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    Источник: La Depeche

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    Сегодня, 15:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1297

      Таврида 9 минут назад

      Просто ахтунг, или как там по-французски. Пусть всех в заднеприводных в приказном порядке определят, кто там через 100 лет в футбол играть будет? Педики же по определению не размножаются, бггг

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      Рейтинг: +4718

      fakeid 11 минут назад

      их дело - в футбол играть. почему они вообще обязаны в принудительном порядке поддерживать спартаковскую ориентацию? стыдно за макрона! а этим четырём игрокам нужно переходить в рпл.

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      Рейтинг: +13622

      R_a_i_n 17 минут назад

      Интересно, а там можно провести акцию в поддержку традиционной семьи?

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      Рейтинг: +5123

      Питерский князь 1 час назад

      Мясные бы трижды переиграли. Главное во славу жопы с ствола!
      :)))
      ЛГБТ мясные нытики!

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