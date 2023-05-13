Игрока «Генгама» отстранили от матча за отказ надеть радужную майку в поддержку геев

Команда ПСЖ с Месси и Мбаппе на очередной матч с клубом Аяччо, а этот город острова Корсика связан с Наполеоном, вышла в символике против еврофобии, дискриминации групп ЛГБТ.
Также в повязке в цветах ЛГБТ был тренер ПСЖ Галтье, который недавно был обвинён в расистских высказываниях, в ПСЖ проводится внутреннее расследование.
Также и 99 номер голкипера ПСЖ Доннарумма был в цветах ЛГБТ.
Фанаты же «ПСЖ» освистали Лионеля Месси за поездку в Саудовскую Аравию вместо тренировок.
В эти выходные во французских Лиге 1 и Лиге 2 проходит акция в поддержку ЛГБТ. Команды выходят на матчи в майках с радужным узором, фотографируются в них на фоне баннера «Гей или натурал, мы все носим одну майку».
Защитник «Генгама» из Лиги 2 Донасьен Гомис отказался от участия в акции. Из-за этого его отстранили от матча с «Сошо».
- 28-летний Гомис стоит 600 тысяч евро.
- В сезоне Лиги 2 у него 20 матчей, 1 гол.
- Сенегалец всю карьеру проводит во Франции.