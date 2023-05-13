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    • Игрока «Генгама» отстранили от матча за отказ надеть радужную майку в поддержку геев

    Игрока «Генгама» отстранили от матча за отказ надеть радужную майку в поддержку геев

    В эти выходные во французских Лиге 1 и Лиге 2 проходит акция в поддержку ЛГБТ. Команды выходят на матчи в майках с радужным узором, фотографируются в них на фоне баннера «Гей или натурал, мы все носим одну майку».

    Защитник «Генгама» из Лиги 2 Донасьен Гомис отказался от участия в акции. Из-за этого его отстранили от матча с «Сошо».

    • 28-летний Гомис стоит 600 тысяч евро.
    • В сезоне Лиги 2 у него 20 матчей, 1 гол.
    • Сенегалец всю карьеру проводит во Франции.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 21:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +38

      Пингвины Антарктиды 47 минут назад

      Команда ПСЖ с Месси и Мбаппе на очередной матч с клубом Аяччо, а этот город острова Корсика связан с Наполеоном, вышла в символике против еврофобии, дискриминации групп ЛГБТ.
      Также в повязке в цветах ЛГБТ был тренер ПСЖ Галтье, который недавно был обвинён в расистских высказываниях, в ПСЖ проводится внутреннее расследование.
      Также и 99 номер голкипера ПСЖ Доннарумма был в цветах ЛГБТ.
      Фанаты же «ПСЖ» освистали Лионеля Месси за поездку в Саудовскую Аравию вместо тренировок.

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