Игрока «Генгама» отстранили от матча за отказ надеть радужную майку в поддержку геев

В эти выходные во французских Лиге 1 и Лиге 2 проходит акция в поддержку ЛГБТ. Команды выходят на матчи в майках с радужным узором, фотографируются в них на фоне баннера «Гей или натурал, мы все носим одну майку».

Защитник «Генгама» из Лиги 2 Донасьен Гомис отказался от участия в акции. Из-за этого его отстранили от матча с «Сошо».