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    • «Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране»: игрок «Тулузы» потребовал извинений от чиновницы

    «Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране»: игрок «Тулузы» потребовал извинений от чиновницы

    Закария Абухляль вступил в конфликт с заместителем мэра Тулузы по вопросам спорта Лоран Аррибаже.

    Полузащитнику «Тулузы» не понравились слова чиновницы в адрес футболистов.

    Аррибаже во время праздничного мероприятия в честь победы команды в Кубке Франции попросила игроков вести себя тише.

    «Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране», – ответил хавбек сборной Марокко.

    Позднее Абухляль подошел к Аррибаже и настойчиво потребовал от нее извинений.

    Футболист «Тулузы» прокомментировал свой отказ участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

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    Источник: RMC Sport

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    15.05.2023 22:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1500

      elessar arnor 31 минуту назад

      ты не у себя в стране, пи з дуй туда, бородатый)

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