«Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране»: игрок «Тулузы» потребовал извинений от чиновницы

Закария Абухляль вступил в конфликт с заместителем мэра Тулузы по вопросам спорта Лоран Аррибаже.

Полузащитнику «Тулузы» не понравились слова чиновницы в адрес футболистов.

Аррибаже во время праздничного мероприятия в честь победы команды в Кубке Франции попросила игроков вести себя тише.

«Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране», – ответил хавбек сборной Марокко.

Позднее Абухляль подошел к Аррибаже и настойчиво потребовал от нее извинений.

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