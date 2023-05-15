«Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране»: игрок «Тулузы» потребовал извинений от чиновницы

ты не у себя в стране, пи з дуй туда, бородатый)
Закария Абухляль вступил в конфликт с заместителем мэра Тулузы по вопросам спорта Лоран Аррибаже.
Полузащитнику «Тулузы» не понравились слова чиновницы в адрес футболистов.
Аррибаже во время праздничного мероприятия в честь победы команды в Кубке Франции попросила игроков вести себя тише.
«Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране», – ответил хавбек сборной Марокко.
Позднее Абухляль подошел к Аррибаже и настойчиво потребовал от нее извинений.
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