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  • «Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране»: игрок «Тулузы» потребовал извинений от чиновницы

«Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране»: игрок «Тулузы» потребовал извинений от чиновницы

15 мая 2023, 22:55
1

Закария Абухляль вступил в конфликт с заместителем мэра Тулузы по вопросам спорта Лоран Аррибаже.

Полузащитнику «Тулузы» не понравились слова чиновницы в адрес футболистов.

Аррибаже во время праздничного мероприятия в честь победы команды в Кубке Франции попросила игроков вести себя тише.

«Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране», – ответил хавбек сборной Марокко.

Позднее Абухляль подошел к Аррибаже и настойчиво потребовал от нее извинений.

Футболист «Тулузы» прокомментировал свой отказ участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Тулуза Абухляль Закария
Комментарии (1)
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AZ
1684215164
этот клоун меня еще во временя игр за АЗ бесил... Пусть валит к себе домой там и качает, клоун арабский
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