Головин прокомментировал гол «Ренну»

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после матча 19-го тура Лиги 1 против «Ренна» (3:2).

«Получилась хорошая зрелищная игра с большим количеством голов. И мы, и соперник старались играть в атаку, создавать моменты. Первый наш гол вообще наверняка станет одним из лучших в чемпионате. Такой мяч – это украшение любого турнира. Так что, думаю, игра принесла много позитивных эмоций болельщикам.

Как могу прокомментировать свой гол? Нам важно было укрепить преимущество при счете 2:1, получилось убежать в контратаку и забить. Был еще отличный момент в первом тайме, однако тогда чуть не повезло, мяч попал в перекладину. Но самое главное, что мы одержали победу. Здорово, что после того, как мы выиграли в матче Лиги чемпионов, получилось набрать три очка и в чемпионате», – сказал Головин.