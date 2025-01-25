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Головин прокомментировал гол «Ренну»

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после матча 19-го тура Лиги 1 против «Ренна» (3:2).

«Получилась хорошая зрелищная игра с большим количеством голов. И мы, и соперник старались играть в атаку, создавать моменты. Первый наш гол вообще наверняка станет одним из лучших в чемпионате. Такой мяч – это украшение любого турнира. Так что, думаю, игра принесла много позитивных эмоций болельщикам.

Как могу прокомментировать свой гол? Нам важно было укрепить преимущество при счете 2:1, получилось убежать в контратаку и забить. Был еще отличный момент в первом тайме, однако тогда чуть не повезло, мяч попал в перекладину. Но самое главное, что мы одержали победу. Здорово, что после того, как мы выиграли в матче Лиги чемпионов, получилось набрать три очка и в чемпионате», – сказал Головин.

  • У Александра теперь 3 гола в сезоне.
  • «Монако» идет в Лиге 1.
  • Следующий соперник – «Интер» (29 января).

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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