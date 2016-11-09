«Милан» хочет приобрести Шнейдерлина зимой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин оказался в сфере интересов «Милана».

Сообщается, что итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением Шнейдерлина в зимнее транферное окно. По информации источника, сумма сделки может составить около 15 миллионов евро, а конкуренцию «Милану» в борьбе за игрока составят «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас».

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Шнейдерлин попал в число игроков, с которыми хочет расстаться Жозе Моуринью. Под руководством португальца футболист лишь семь раз появлялся на поле в нынешнем сезоне, выходя преимущественно на замену.