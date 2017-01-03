«Манчестер Юнайтед» отказал «Эвертону» в трансфере Шнейдерлина

Руководство «Манчестер Юнайтед» не устроило предложение «Эвертона» о трансфере полузащитника Моргана Шнейдерлина в размере 19 миллионов фунтов. Минимальная сумма, за которую футболист сможет сменить команду – 24 миллиона. Именно столько «МЮ» выложил за него «Саутгемптону» летом 2015 года.

Известно, что Шнейдерлин находится в сфере интересов «Интера». В текущем сезоне он провел в Премьер-лиге три матча, в которых не отметился результативными действиями.