Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» отказал «Эвертону» в трансфере Шнейдерлина

    Руководство «Манчестер Юнайтед» не устроило предложение «Эвертона» о трансфере полузащитника Моргана Шнейдерлина в размере 19 миллионов фунтов. Минимальная сумма, за которую футболист сможет сменить команду – 24 миллиона. Именно столько «МЮ» выложил за него «Саутгемптону» летом 2015 года.

    Известно, что Шнейдерлин находится в сфере интересов «Интера». В текущем сезоне он провел в Премьер-лиге три матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2017 08:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 3 января 2017, 14:15

      Конечно не отдадут. Еще ведь не выяснили в МЮ, кто из игроков на букву "Ш" Замаринуется быстрее.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11