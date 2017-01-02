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    Моуринью готов отпустить Шнейдерлина в «Интер»

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин может перейти в «Интер». Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны «Эвертона», однако главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью не хочет усиливать конкурента, поэтому предпочитает, чтобы игрок продолжил карьеру в миланском клубе. Также португальский специалист готов отпустить футболиста в «Вест Бромвич», который наравне с «нерадзурри» заинтересован в его услугах.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Шнейдерлин принял участие всего в трех матчах, что в общей сложности составило 11 минут игрового времени.

    Источник: Football Italia

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    02.01.2017 22:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      GK_61 3 января 2017, 01:48

      Зачем Интеру француз? Я, конечно, всё понимаю. Но катастрофически мало итальянцев (тем более своих воспитанников). Пора бы Интеру проснуться и не тратить деньги на трансферы, которые не приносят пользы

      -1
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 > GK_61 3 января 2017, 12:33

      вопрос в другом, нужен ли интеру шнайдерлин как игрок? а свои воспитанники должны пробивать себе дорогу в основной состав своей игрой

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