Моуринью готов отпустить Шнейдерлина в «Интер»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин может перейти в «Интер». Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны «Эвертона», однако главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью не хочет усиливать конкурента, поэтому предпочитает, чтобы игрок продолжил карьеру в миланском клубе. Также португальский специалист готов отпустить футболиста в «Вест Бромвич», который наравне с «нерадзурри» заинтересован в его услугах.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Шнейдерлин принял участие всего в трех матчах, что в общей сложности составило 11 минут игрового времени.