Моуринью готов отпустить Шнейдерлина в другой клуб

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что готов отпустить полузащитника Моргана Шнейдерлина в другую команду. В нынешнем сезоне чемпионата Англии французский хавбек провел лишь три матча.

«Шнейдерлин – профессионал и очень хороший человек. Я мог бы сказать, что Морган не продается, если бы он регулярно играл в моей команде. Но если он не имеет регулярной игровой практики, то я не могу держать его.

Если «МЮ» получит хорошее предложение, то я готов отпустить его в другой клуб», – заявил Моуринью.