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    Моуринью получит 200 миллионов на усиление состава

    В ближайшее межсезонье руководство «Манчестер Юнайтед» планирует выделить около 200 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава перед стартом нового сезона.

    «Моуринью всегда был особенным игроком на трансферном рынке. Но в этот раз он подписал пока лишь четырех игроков для «Манчестер Юнайтед».

    Клуб получил 45 миллионов за Шнейдерлина и Депая, сможет продать за 60 или 70 миллионов Де Хеа в «Реал». Так что в итоге на усиление Моуринью получит около 200 миллионов», – рассказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл Sky Sports.

    После 35 сыгранных матчей в Премьер-лиге «МЮ» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Челси» составляет 15 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 11:43
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +214

      Yurini 10 мая 2017, 17:37

      Лиги Чемпионов им вообще не видать... Кроме Челси В Лиге Чемпионов никто достойно не выступает... Последние годы МЮ, МС, АРСЕНАЛ, ТОТТЕНХЭМ только позорят Англию! Денег вагон а никакого достоинства, вести о мозгов!

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Yurini 11 мая 2017, 10:22

      угу, 2 года подряд Челси вылетал от ПСЖ на ранних стадиях, достойно чё

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      Рейтинг: +214

      Yurini > dolf666 11 мая 2017, 17:19

      Увидим еще! Челси покажет еще что такое Английский футбол! за последние годы из Англии ЧЕЛСИ ХОТЬ ВЗЯЛ Лигу Чемпионов! и еще возьмёт! в этом я уверен!

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Yurini 12 мая 2017, 09:29

      я, как болельщик МЮ и поклонник АПЛ в целом, буду только рад если Челси выиграет ЛЧ для Англии) но и МЮ вполне по силам там выступить достойно. нужно только ЛЕ выигрывать

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      Рейтинг: +214

      Yurini > dolf666 12 мая 2017, 17:34

      Ну это правильно! А МЮ нужно играть В Лиге Чемпионов а не Европы! а вообще хотелось бы Английский финал ЛЧ как это было в далёком 2008! Удачи Английским клубам в следующем сезоне ЛЧ! Будет намноого интересней нежели в этом году балет!

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      Рейтинг: +214

      Yurini 10 мая 2017, 17:33

      С таким футболом и таким МЮ,ему хотя бы АПЛ ВЫИГРАТЬ ЗА ЛЕТ ТАК 5 РАЗОК!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 мая 2017, 14:21

      Как показывает практика не важно сколько у тебя денег, а важно ,как ты их тратишь, если Ман.юнайтед потратит эту сумму на одного , двух игроков ,то скорей всего это будет провал ,как с Погба ,несмотря на то ,что у них есть два состава ,в обоих составах есть большие дыры , по уму эти дыры надо прежде всего залатать и эти двести миллионов потратить на 5-6 игроков, это как раз по 30-35 миллиона за одного,это вполне адекватная сумма , чтобы купить хорошего игрока.

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 10 мая 2017, 13:32

      Фергюсон за всю карьеру не потратил столько сколько мю потратил за последние два-три года

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Daxa 09 10 мая 2017, 15:58

      во времена Фергюссона футбол был искусством и спортом! А сейчас - коммерция!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 мая 2017, 13:09

      я вот не вижу смысла продавать ДЕ ХЕЯ, который был одним из лучших, чтобы покупать других игроков. Страж ворот это пол-команды!

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      Рейтинг: +800

      forward33 10 мая 2017, 13:04

      Сколько Моуриньо не дай всё равно он титул не возьмёт.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 мая 2017, 12:22

      Мда... Интересно, мог бы Федун дать хотя бы половину?.. )))

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 10 мая 2017, 12:12

      Серьёзно? а чЁ так мало? они на одного Гризмана отдадут 200 лямов ибо даже если он стоит меньше они меньше не дадут это ж МЮ...

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      Рейтинг: +41

      а013аа > АртурZaСМ 10 мая 2017, 12:36

      Потолок его цены 50-60

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > а013аа 10 мая 2017, 12:53

      Это был сарказм с моей стороны...

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      Рейтинг: +41

      а013аа > АртурZaСМ 10 мая 2017, 14:59

      Да я понял, вот руководство Юве ради прикола тоже цену повысили на Погба и прошло, и эти 100 за лягушатника отхватят

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 10 мая 2017, 12:09

      Лето будет интересным. Баварии надо усиливаться,МЮ,Реал и ещё много других не бедных команд будут покупать.

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