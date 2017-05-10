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Моуринью получит 200 миллионов на усиление состава

10 мая 2017, 11:43
17

В ближайшее межсезонье руководство «Манчестер Юнайтед» планирует выделить около 200 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава перед стартом нового сезона.

«Моуринью всегда был особенным игроком на трансферном рынке. Но в этот раз он подписал пока лишь четырех игроков для «Манчестер Юнайтед».

Клуб получил 45 миллионов за Шнейдерлина и Депая, сможет продать за 60 или 70 миллионов Де Хеа в «Реал». Так что в итоге на усиление Моуринью получит около 200 миллионов», – рассказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл Sky Sports.

После 35 сыгранных матчей в Премьер-лиге «МЮ» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Челси» составляет 15 очков.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Шнейдерлен Морган Де Хеа Давид Моуринью Жозе Невилл Гари
Комментарии (17)
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zagrizlik
1494407383
Лето будет интересным. Баварии надо усиливаться,МЮ,Реал и ещё много других не бедных команд будут покупать.
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АртурZaСМ
1494407562
Серьёзно? а чЁ так мало? они на одного Гризмана отдадут 200 лямов ибо даже если он стоит меньше они меньше не дадут это ж МЮ...
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momwig_
1494408171
Мда... Интересно, мог бы Федун дать хотя бы половину?.. )))
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forward33
1494410693
Сколько Моуриньо не дай всё равно он титул не возьмёт.
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Павел Буре
1494410965
я вот не вижу смысла продавать ДЕ ХЕЯ, который был одним из лучших, чтобы покупать других игроков. Страж ворот это пол-команды!
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Daxa 09
1494412376
Фергюсон за всю карьеру не потратил столько сколько мю потратил за последние два-три года
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hevbn 28
1494415305
Как показывает практика не важно сколько у тебя денег, а важно ,как ты их тратишь, если Ман.юнайтед потратит эту сумму на одного , двух игроков ,то скорей всего это будет провал ,как с Погба ,несмотря на то ,что у них есть два состава ,в обоих составах есть большие дыры , по уму эти дыры надо прежде всего залатать и эти двести миллионов потратить на 5-6 игроков, это как раз по 30-35 миллиона за одного,это вполне адекватная сумма , чтобы купить хорошего игрока.
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Yurini
1494426802
С таким футболом и таким МЮ,ему хотя бы АПЛ ВЫИГРАТЬ ЗА ЛЕТ ТАК 5 РАЗОК!
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Yurini
1494427065
Лиги Чемпионов им вообще не видать... Кроме Челси В Лиге Чемпионов никто достойно не выступает... Последние годы МЮ, МС, АРСЕНАЛ, ТОТТЕНХЭМ только позорят Англию! Денег вагон а никакого достоинства, вести о мозгов!
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