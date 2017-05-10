Моуринью получит 200 миллионов на усиление состава

В ближайшее межсезонье руководство «Манчестер Юнайтед» планирует выделить около 200 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава перед стартом нового сезона.

«Моуринью всегда был особенным игроком на трансферном рынке. Но в этот раз он подписал пока лишь четырех игроков для «Манчестер Юнайтед».

Клуб получил 45 миллионов за Шнейдерлина и Депая, сможет продать за 60 или 70 миллионов Де Хеа в «Реал». Так что в итоге на усиление Моуринью получит около 200 миллионов», – рассказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл Sky Sports.

После 35 сыгранных матчей в Премьер-лиге «МЮ» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Челси» составляет 15 очков.