Моуринью подтвердил переход Шнейдерлина в «Эвертон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подтвердил скорый переход полузащитника Моргана Шнейдерлина в «Эвертон».

«Сейчас я не готов рассказать какие-то подробности, но перед матчем с «Халлом» Эд Вудворд сообщил мне, что трансфер близок к завершению. Так что Морган, скорее всего, перейдет в «Эвертон», – приводит слова Моуринью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что клубы достигли договоренности о переходе француза за 22 миллиона фунтов стерлингов. В текущем сезоне 27-летний футболист провел восемь матчей во всех турнирах в составе «МЮ», но в Премьер-лиге провел на поле лишь 11 минут.