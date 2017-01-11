Моуринью подтвердил переход Шнейдерлина в «Эвертон»

Игрок не плохой.Но продажа его нужна.Смысл ему сидеть и мариновать скамейку?На его позиции крепко закрепился Эррера.Опять же есть старина Каррик,который несмотря на годы,играет лучше чем Морган.Тем более что скорее всего в летнее ТО появится еще один опорник .Так что удачи Моргану в его новом клубе и всего доброго.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подтвердил скорый переход полузащитника Моргана Шнейдерлина в «Эвертон».
«Сейчас я не готов рассказать какие-то подробности, но перед матчем с «Халлом» Эд Вудворд сообщил мне, что трансфер близок к завершению. Так что Морган, скорее всего, перейдет в «Эвертон», – приводит слова Моуринью Sky Sports.
Ранее сообщалось, что клубы достигли договоренности о переходе француза за 22 миллиона фунтов стерлингов. В текущем сезоне 27-летний футболист провел восемь матчей во всех турнирах в составе «МЮ», но в Премьер-лиге провел на поле лишь 11 минут.