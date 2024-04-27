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Морган Шнейдерлен
Статистика
Морган Шнейдерлен - статистика
Завершил карьеру
8 ноября 1989 (36), Зельвилье
#14 | Полузащитник
181 см | 75 кг
Франция
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Греция. Суперлига 2023/2024
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
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Англия. Кубок 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кифисиас
9
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
20.04.2024
Кифисиас
1' - 90'
64'
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
13.04.2024
Панетоликос
1' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
1 : 2
06.04.2024
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
1' - 64'
Греция. Суперлига, 22 тур
Кифисиас
0 : 0
11.02.2024
Волос
66' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
Кифисиас
0 : 1
12.11.2023
Панатинаикос
1' - 13'
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
1 : 1
04.11.2023
АЕК
1' - 90'
58'
Греция. Суперлига, 9 тур
Волос
2 : 1
28.10.2023
Кифисиас
1' - 90'
45'
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 0
22.10.2023
ОФИ
1' - 90'
33'
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