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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - ОФИ
Кифисиас - ОФИ: обзор матча 22 октября 2023
Кифисиас
22.10.2023, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 8 тур
0 : 0
Завершен
ОФИ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - ОФИ
Замена
Лумор
️️️️
О. Ожегович
90'
89'
Желтая карточка
Д. Глейзер
88'
Пенальти не реализован!
Л. Феллипе
Желтая карточка
А. Ботиа
86'
83'
Замена
М. Бакич
️️️️
В. Лампропулос
70'
Замена
А. Риера
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
70'
Замена
С. Москера
️️️️
Д. Тораль
Замена
N. Andereggen
️️️️
Тьеви
66'
65'
Желтая карточка
Л. Феллипе
60'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
Л. Абанда
60'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Н. Дико
48'
Желтая карточка
А. Каро
46'
Желтая карточка
Л. Абанда
Замена
Л. Цапан
️️️️
И. Илиев
46'
45'
+3
Желтая карточка
П. Вурос
Красная карточка
Д. Ипалибо
36'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
33'
15'
Желтая карточка
Н. Дико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
73
Илиан Илиев
АП
23
Тьеви
ПВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
16
Матеус Крисиума
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Лумор
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
33
N. Andereggen
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
4-2-2-3
4
Ботиа
2
77
Гобельич
21
Масурас
18
Ипалибо
14
Шнейдерлен
73
Илиев
23
Тьеви
9
Ожегович
16
Крисиума
15
3-2-3-2
33
24
Лампропулос
2
Каро
64
Ларссон
2
Вурос
23
Абанда
21
Тораль
18
Глейзер
8
Гальегос
12
Дико
27
Феллипе
23
Тьеви
33
33
23
Тьеви
9
Ожегович
15
Лумор
15
Лумор
9
Ожегович
73
Илиев
29
Цапан
29
Цапан
73
Илиев
23
Абанда
4
Тораринссон
4
Тораринссон
23
Абанда
24
Лампропулос
88
Бакич
88
Бакич
24
Лампропулос
21
Тораль
33
Москера
33
Москера
21
Тораль
8
Гальегос
23
Риера
23
Риера
8
Гальегос
12
Дико
10
Нейра
10
Нейра
12
Дико
Остались в запасе
Кифисиас
ОФИ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Александрос Паррас
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
32
Dimitris Sotiriou
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Александрос Паррас
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
7
Андреас Тетте
ЦФ
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Кифисиас - ОФИ
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
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0 : 2
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0 : 1
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