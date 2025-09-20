Левадиакос

Лодыгин подписал контракт с новым клубом

Шапи забил первый гол за «Арис» в этом сезоне, его клуб лидирует в чемпионате Греции

Талалаев получил три предложения из-за границы

Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16

ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции