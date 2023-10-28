Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Кифисиас
Волос - Кифисиас: обзор матча 28 октября 2023
Волос
28.10.2023, суббота, 17:30
Греция. Суперлига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Кифисиас
21'
Ф. Бертольо
75'
М. Делетич
82'
О. Ожегович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Кифисиас
Желтая карточка
К. Корнетт
90'
+2
90'
Желтая карточка
С. Нинис
Желтая карточка
S. Papadopoulos
89'
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
87'
Замена
Ф. Кицос
️️️️
A. Luna
87'
Замена
А. Энгин
️️️️
А. Труй
87'
83'
Вторая желтая
М. Крисиума
82'
ГОЛ! 2:1!
О. Ожегович
Пас отдал
М. Крисиума
Замена
Ж. Баррьентос
️️️️
Ф. Бертольо
78'
Замена
Т. Махерас
️️️️
М. Делетич
78'
ГОЛ! 2:0!
М. Делетич
Пас отдал
Х. Мануэль Гарсия
75'
73'
Замена
С. Нинис
️️️️
Лумор
71'
Вторая желтая
Л. Цапан
56'
Желтая карточка
М. Крисиума
Замена
Г. Мигас
️️️️
С. Тахатос
54'
46'
Замена
Тьеви
️️️️
И. Илиев
45'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бертольо
21'
Желтая карточка
С. Тахатос
18'
13'
Желтая карточка
Л. Цапан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
6
Тасос Цоканис
(К)
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Кифисиас
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
73
Илиан Илиев
АП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
16
Матеус Крисиума
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Тьеви
ПВ
33
N. Andereggen
ЦФ
2-5-2-2
4
Калогеропулос
32
Тахатос
80
22
Труй
35
Главчич
18
Бертольо
6
Цоканис
7
Делетич
92
Корнетт
21
11
Гарсия
3-3-1-4
2
15
Лумор
29
Цапан
21
Масурас
14
Шнейдерлен
4
Ботиа
73
Илиев
7
Тетте
16
Крисиума
9
Ожегович
15
80
3
Кицос
3
Кицос
80
18
Бертольо
14
Баррьентос
14
Баррьентос
18
Бертольо
32
Тахатос
22
Мигас
22
Мигас
32
Тахатос
22
Труй
17
Энгин
17
Энгин
22
Труй
7
Делетич
53
Махерас
53
Махерас
7
Делетич
15
Лумор
11
Нинис
11
Нинис
15
Лумор
73
Илиев
23
Тьеви
23
Тьеви
73
Илиев
Остались в запасе
Волос
Кифисиас
12
Ivan Kostić
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
33
N. Andereggen
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
12
Ivan Kostić
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Остались в запасе
33
N. Andereggen
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
7
Panagiotis Pritsas
ЦП
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Волос - Кифисиас
4
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Fotios Polychronis, Greece
Стадион:
Panthessaliko, Volos
Новости команд
Все
Волос
Кифисиас
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2023.10.02 09:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+