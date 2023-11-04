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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - АЕК
Кифисиас - АЕК: обзор матча 04 ноября 2023
Кифисиас
04.11.2023, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
АЕК
85'
N. Vafeas
58'
М. Шнейдерлен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - АЕК
Замена
F. Antunes
️️️️
N. Andereggen
90'
ГОЛ! 1:1!
N. Vafeas
85'
83'
Замена
С. Пилиос
️️️️
А. Калленс
Замена
Лумор
️️️️
А. Паррас
83'
82'
Замена
П. Манталос
️️️️
С. Цубер
76'
Желтая карточка
М. Мохаммади
Замена
Тьеви
️️️️
О. Ожегович
73'
62'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Э. Понсе
62'
Замена
О. Пинеда
️️️️
Й. Йонссон
62'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Р. Писарро
58'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Шнейдерлен
Желтая карточка
Л. Ландре
50'
Желтая карточка
А. Паррас
45'
+1
45'
Желтая карточка
Г. Атанасиадис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
7
Panagiotis Pritsas
(К)
ЦП
33
N. Andereggen
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Константинос Галанопулос
(К)
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Лумор
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
5
Nikolaos Peios
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
23
Тьеви
ПВ
7
Андреас Тетте
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
3-4-1-3
4
Ландре
77
Гобельич
18
Паррас
2
18
Ипалибо
14
Шнейдерлен
21
Масурас
7
9
Ожегович
15
33
4-1-3-1-1
33
Атанасиадис
19
Сидибе
24
Митоглу
5
Мохаммади
18
Калленс
16
Йонссон
7
Цубер
6
Галанопулос
17
Элиассон
7
Писарро
9
Понсе
18
Паррас
15
Лумор
15
Лумор
18
Паррас
33
8
8
33
9
Ожегович
23
Тьеви
23
Тьеви
9
Ожегович
18
Калленс
3
Пилиос
3
Пилиос
18
Калленс
7
Цубер
20
Манталос
20
Манталос
7
Цубер
16
Йонссон
25
Пинеда
25
Пинеда
16
Йонссон
9
Понсе
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Понсе
7
Писарро
39
Амрабат
39
Амрабат
7
Писарро
Остались в запасе
Кифисиас
АЕК
47
Огмундур Кристинссон
ВР
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
5
Nikolaos Peios
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
23
Чикан Станкович
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
5
Nikolaos Peios
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
7
Андреас Тетте
ЦФ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Кифисиас - АЕК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Petros Tsagarakis, Greece
Стадион:
Municipal Kifisia Stadium Zirineio, Kifisia
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