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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - Панатинаикос
Кифисиас - Панатинаикос: обзор матча 12 ноября 2023
Кифисиас
12.11.2023, воскресенье, 22:30
Греция. Суперлига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Панатинаикос
58'
Д. Мансини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - Панатинаикос
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Иоаннидис
89'
Желтая карточка
Ф. Младенович
Замена
О. Ожегович
️️️️
А. Паррас
80'
79'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Д. Мансини
79'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
70'
Замена
С. Паласиос
️️️️
А. Канталапьерда
70'
Замена
Бернард
️️️️
Ф. Джуричич
Замена
Тьеви
️️️️
N. Andereggen
69'
63'
Замена
Зека
️️️️
Т. Едвай
58'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мансини
Желтая карточка
А. Ботиа
52'
23'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
Замена
А. Ботиа
️️️️
М. Шнейдерлен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
77
Марко Гобельич
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
18
Джек Ипалибо
ОП
7
Panagiotis Pritsas
(К)
ЦП
33
N. Andereggen
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
(К)
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
23
Тьеви
ПВ
16
Матеус Крисиума
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Зека
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
3-4-1-3
2
4
Ландре
18
Паррас
77
Гобельич
14
Шнейдерлен
18
Ипалибо
21
Масурас
7
7
Тетте
15
33
4-2-3-1
12
Лодыгин
27
Коцирас
4
Едвай
4
Шенкевельд
37
Младенович
21
Перес
22
Гнезда Черин
10
Канталапьерда
31
Джуричич
7
Мансини
99
Шпорар
14
Шнейдерлен
4
Ботиа
4
Ботиа
14
Шнейдерлен
33
23
Тьеви
23
Тьеви
33
18
Паррас
9
Ожегович
9
Ожегович
18
Паррас
4
Едвай
6
Зека
6
Зека
4
Едвай
31
Джуричич
11
Бернард
11
Бернард
31
Джуричич
7
Мансини
7
Вербич
7
Вербич
7
Мансини
10
Канталапьерда
34
Паласиос
34
Паласиос
10
Канталапьерда
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
Остались в запасе
Кифисиас
Панатинаикос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Лумор
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
16
Матеус Крисиума
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Лумор
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
16
Матеус Крисиума
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Кифисиас - Панатинаикос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Spyridon Zampalas, Greece
Стадион:
Municipal Kifisia Stadium Zirineio, Kifisia
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