Шнейдерлин может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин может покинуть команду в ближайшее время. Игроку предоставляется слишком мало игрового времени в этом сезоне – в девяти турах АПЛ он провел на поле всего пять минут.

«Будущее Моргана является весьма неопределенным в клубе. Он почти не играл в этом сезоне», – сообщил источник в «МЮ».

Француз перебрался в стан «красных дьяволов» из «Саутгемптона» за 24 миллиона фунтов стерлингов прошлым летом. Его нынешняя стоимость, согласно данным порталу Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на 26-летнего футболиста претендуют «Милан» и «Лестер».