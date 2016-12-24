Смит: «На месте Моуринью не отпускал бы Шнейдерлина. Кэррику уже 35 лет»

Комментатор Sky Sports Алан Смит считает, что «Манчестер Юнайтед» не стоит продавать полузащитника Моргана Шнейдерлина.

«В «Саутгемптоне» он был одним из лучших опорником страны. Помимо оборонительной функции, он мог пойти вперед и забить гол. В Манчестере он определенно сдал. Если футболист не входит в планы тренера, он всегда захочет уйти. Если бы я был на месте Моуринью, не отпускал бы Шнейдерлина так легко. Ведь Майклу Кэррику уже 35 лет», — сказал Смит Sky Sports News HQ.

Напомним, главным претендентом на Шнейдерлина является «Эвертон».