Шнейдерлин восхищается работой Покеттино в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Эвертона» Морган Шнейдерлин поделился мнением о главном тренере «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, под руководством которого он играл в «Саутгемптоне» с 2013 по 2014 год.

«В этом сезоне «Тоттенхэм» произвел на меня самое сильное впечатление. Меня поражает то, что делает Покеттино с этой командой. Надеюсь, он завоюет титул в этом сезоне или следующем. Думаю, через несколько лет он этого добьется – гарантировано. Когда я смотрю на игру лондонцев, я говорю: «Вау!». Очень интересный футбол, команда заслуживает побед», – сказал хавбек.

«Тоттенхэм» под руководством Покеттино занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.