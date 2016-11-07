«Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» хотят приобрести у «Манчестер Юнайтед» Шнейдерлина

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин может продолжить карьеру в «Тоттенхэме» или «Кристал Пэлас». По информации источника, оба клуба во время зимнего трансферного окна готовы предложить за 27-летнего хавбека 12,5 миллиона фунтов.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «красных дьяволов» не рассчитывает на футболиста и намерено его продать. В нынешнем сезоне Шнейдерлин провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями.