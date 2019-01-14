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    «Рома» интересуется экс-полузащитником «МЮ» Шнейдерлином

    «Рома» заинтересована в подписании полузащитника «Эвертона» Моргана Шнейдерлина, сообщает Corriere dello Sport.

    Римляне видят в французе потенциально доступную краткосрочную замену для 35-летнего Даниэле Де Росси, контракт которого истекает в конце сезона.

    • В текущей кампании Шнейдерлин провел за ливерпульскую команду девять матчей и сделал одну голевую передачу.
    • Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2021 года.
    • До перехода в «Эвертон» хавбек в течение полутора лет выступал за «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Corriere dello Sport

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