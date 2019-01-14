«Рома» интересуется экс-полузащитником «МЮ» Шнейдерлином

«Рома» заинтересована в подписании полузащитника «Эвертона» Моргана Шнейдерлина, сообщает Corriere dello Sport.
Римляне видят в французе потенциально доступную краткосрочную замену для 35-летнего Даниэле Де Росси, контракт которого истекает в конце сезона.
- В текущей кампании Шнейдерлин провел за ливерпульскую команду девять матчей и сделал одну голевую передачу.
- Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2021 года.
- До перехода в «Эвертон» хавбек в течение полутора лет выступал за «Манчестер Юнайтед».