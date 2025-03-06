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МЛС 2026
Команды
Реал Солт-Лейк
Новости
€ 42,08 млн
Реал Солт-Лейк - новости команды
Солт-Лейк-Сити
МЛС 2026
Стадион:
Рио Тинто
Сайт:
http://www.realsaltlake.com
Тренер:
Фредди Хуарес
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Таблица
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Мовсисян: «Молюсь за Галицкого – больно видеть, через что он проходит сейчас»
2025.03.06 09:51
4
Мовсисян назвал величайший клуб в истории России: «Горжусь, что был там»
2025.03.06 09:08
9
Тренер «Интер Майами» оценил игру Месси в первом матче нового сезона МЛС
2024.02.22 10:34
Суарес высказался о своем дебюте в МЛС
2024.02.22 08:56
Видео
«Интер Майами» победил в первом матче нового сезона МЛС, у Месси и Суареса по ассисту
2024.02.22 07:47
Трансляция
«Интер» – «Солт-Лейк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024
2024.02.21 12:03
Экс-защитник «Манчестер Сити» Онуоха: «В США никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности»
2020.06.03 09:09
4
Фото
«Реал Солт-Лейк» заключил контракт с Джузеппе Росси
2020.02.27 23:17
Видео
«Лос-Анджелес Гэлакси» победил «Реал Солт-Лейк» благодаря голу и ассисту Ибрагимовича
2019.09.26 07:53
1
Видео
«Ди Си Юнайтед» разгромил «Реал Солт-Лейк». У Руни первый хет-трик в МЛС
2019.03.17 07:18
МЛС. «Лос-Анджелес» на своем поле уступил «Реалу Солт-Лейк» в 1/8 финала
2018.11.02 09:16
Видео
Игрок «Ванкувера» реализовал пенальти и был удален за празднование гола
2018.04.28 08:07
8
Мовсисян: «В «Спартаке» Челстрем много рассказывал о шведском футболе»
2018.03.26 09:16
1
Фото
Мовсисян перешел в шведский «Юргорден»
2018.03.25 23:52
5
Мовсисян выставлен на драфт отказов
2018.03.05 10:47
6
Мартинес, которым интересовались «Барселона» и «Ювентус», перешел в «Атлетик» за 32 миллиона
2018.01.30 18:28
2
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
2017.09.24 09:34
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
2017.09.17 08:43
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Реал Солт-Лейк» и другие результаты
2017.09.10 08:17
МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Колорадо» и другие результаты
2017.08.27 07:55
МЛС отстранила полузащитника Веласко за совращение 15-летней
2017.08.25 20:01
7
МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
2017.08.20 07:59
МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты
2017.08.13 08:51
2
МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
2017.08.06 07:55
Мовсисян и Веллитон могут перейти в «Локомотив»
2017.08.02 16:23
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Главные новости
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
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«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
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Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
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Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
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Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
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Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
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Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
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