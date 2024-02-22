Тренер «Интер Майами» оценил игру Месси в первом матче нового сезона МЛС

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино похвалил Лионеля Месси по итогам матча с «Реал Солт-Лейк».
- Команда аргентинца выиграла со счетом 2:0.
- Это был первый матч «Интера» в новом сезоне МЛС.
- В активе Месси голевая передача.
«Лео сыграл очень хорошо, непринужденно, показал скоростную игру. У него есть то, чего нет у других футболистов: когда он получает мяч, даже вдалеке от ворот, ждешь, что сейчас будет голевой момент.
Я счастлив, потому что у него все в порядке, он мотивирован. Но главное – он хорошо чувствует себя физически.
Пока не планирую проводить ротацию или давать отдых игрокам. Сезон только начался», – сказал Мартино.