Форвард «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян выставлен на драфт отказов, сообщает MLSsoccer. Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» потерял место в основном составе и рассчитывает получить 4 миллиона долларов за оставшиеся два года по контракту с клубом.

Руководство «Реал Солт-Лейка» рассчитывает снизить сумму выплат 30-летнему футболисту. В том случае, если армянский игрок покинет американскую команду, то тем самым освободит позицию в команде под «статусного игрока».