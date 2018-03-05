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    Мовсисян выставлен на драфт отказов

    Форвард «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян выставлен на драфт отказов, сообщает MLSsoccer. Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» потерял место в основном составе и рассчитывает получить 4 миллиона долларов за оставшиеся два года по контракту с клубом.

    Руководство «Реал Солт-Лейка» рассчитывает снизить сумму выплат 30-летнему футболисту. В том случае, если армянский игрок покинет американскую команду, то тем самым освободит позицию в команде под «статусного игрока».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2018 10:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 18:03

      что-то Юра совсем сдал уж оттуда и то поперли а ведь было время...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 14:29

      В любом случае карьера Мовсисяна скорей всего подходит к концу.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      baltica 5 марта 2018, 13:12

      бомбардир теперь не только пишет с ошибками, но теперь и самый медленный во нете.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 5 марта 2018, 13:07

      А у них там трансферы по принципу НХЛ или НБА чтоли проходят...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 5 марта 2018, 11:37

      Поправьте карточку футболиста, там явная ошибка, указано что 30 лет, но речь идет о 3-летнем футболисте

      -1
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      Рейтинг: +60

      REAL1902 5 марта 2018, 11:32

      3-летний футболист?

      1
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