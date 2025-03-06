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Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС

Сегодня, 13:21

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян высказался о переезде двух российских футболистов в американские клубы.

  • Летом полузащитник Алексей Миранчук покинул итальянскую «Аталанту» ради «Атланты Юнайтед».
  • Прошедшей зимой вингер Магомед-Шапи Сулейманов присоединился к «Канзаc Сити» – его купили у греческого «Ариса».

– Удивляет, что переход Миранчука стал самым дорогим в истории МЛС?

– А почему не Миранчук? Он очень хороший футболист, суперталант с достижениями в Европе. Всe это было понятно, ещe когда Алексей играл в России 20-летним парнем.

Какая разница между другими статусными и высококлассными футболистами и Миранчуком? Он не хуже.

Повторюсь, я очень счастлив видеть российских игроков в МЛС. Миранчук своей игрой показывает уровень российских футболистов, и это даeт шанс приехать сюда ещe многим.

– Недавно МЛС пополнил Магомед-Шапи Сулейманов. Некоторые у нас удивляются, как американские клубы так спокойно зовут россиян, ещe и представляют на русском языке.

– Мне очень грустно, что политика играет большую роль в футболе. Катастрофа, что политические события так сказываются на спорте и искусстве.

Такого не должно быть. Ведь спортсмены или тренеры просто выполняют свою работу и никак не связаны с политикой.

Я думаю, что сейчас Дональд Трамп может открыть больше возможностей. Действительно трудно понять, почему влияние политики на эти вещи настолько большое.

Сейчас мы говорим об «Атланте» и «Канзас-Сити», моeм первом клубе. Наверное, у них свой, более свободный подход. Я рад видеть это.

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Источник: «Чемпионат»
США. МЛС Реал Солт-Лейк Канзаc Сити Атланта Юнайтед Мовсисян Юра Миранчук Алексей Сулейманов Магомед-Шапи
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