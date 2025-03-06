Мовсисян назвал величайший клуб в истории России: «Горжусь, что был там»

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян признался, что смотрит матчи РПЛ.

«Очень внимательно слежу за «Спартаком» и «Краснодаром». По-моему, у обоих клубов сейчас всe просто потрясающе. «Спартак» выиграл последние шесть игр. Удивительно такое видеть. «Спартак» всегда будет «Спартаком», величайшим клубом в истории России. Нет клуба с большей историей, чем «Спартак», в России.

«Краснодар» – новый клуб, и мой первый в России. Стадион – это нечто удивительное, но «Спартак» останется «Спартаком» для всех россиян.

Я горжусь тем, что был там, что моe имя есть в истории такого великого клуба. Для меня это самое большое достижение в жизни. Играть в «Спартаке» и играть для таких болельщиков, как у «Спартака», невероятно», – сказал Мовсисян.