Мовсисян назвал величайший клуб в истории России: «Горжусь, что был там»

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян признался, что смотрит матчи РПЛ.
«Очень внимательно слежу за «Спартаком» и «Краснодаром». По-моему, у обоих клубов сейчас всe просто потрясающе. «Спартак» выиграл последние шесть игр. Удивительно такое видеть. «Спартак» всегда будет «Спартаком», величайшим клубом в истории России. Нет клуба с большей историей, чем «Спартак», в России.
«Краснодар» – новый клуб, и мой первый в России. Стадион – это нечто удивительное, но «Спартак» останется «Спартаком» для всех россиян.
Я горжусь тем, что был там, что моe имя есть в истории такого великого клуба. Для меня это самое большое достижение в жизни. Играть в «Спартаке» и играть для таких болельщиков, как у «Спартака», невероятно», – сказал Мовсисян.
- Мовсисян выступал за «Краснодар» с 2011 по 2012 год. Он забил 23 гола в 50 матчах.
- В «Спартаке» армянский форвард играл в 2013-2016 годах. На его счету 62 матча и 25 голов.