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  • Мовсисян назвал величайший клуб в истории России: «Горжусь, что был там»

Мовсисян назвал величайший клуб в истории России: «Горжусь, что был там»

Сегодня, 09:08
10

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян признался, что смотрит матчи РПЛ.

«Очень внимательно слежу за «Спартаком» и «Краснодаром». По-моему, у обоих клубов сейчас всe просто потрясающе. «Спартак» выиграл последние шесть игр. Удивительно такое видеть. «Спартак» всегда будет «Спартаком», величайшим клубом в истории России. Нет клуба с большей историей, чем «Спартак», в России.

«Краснодар» – новый клуб, и мой первый в России. Стадион – это нечто удивительное, но «Спартак» останется «Спартаком» для всех россиян.

Я горжусь тем, что был там, что моe имя есть в истории такого великого клуба. Для меня это самое большое достижение в жизни. Играть в «Спартаке» и играть для таких болельщиков, как у «Спартака», невероятно», – сказал Мовсисян.

  • Мовсисян выступал за «Краснодар» с 2011 по 2012 год. Он забил 23 гола в 50 матчах.
  • В «Спартаке» армянский форвард играл в 2013-2016 годах. На его счету 62 матча и 25 голов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Реал Солт-Лейк Спартак Мовсисян Юра
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Комментарии (10)
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ПалкоВводецъ007
1741241540
Даже читать не хочется про зомбированных. Гыгыгы
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FWSPM
1741247856
А как же великий клуб с прибалтийских болот?
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SLADE2019
1741249215
Хорошие слова. И про Спартак, и про Краснодар. Жаль, Юра, что ты тоже, как большинство южнокавказских футболистов (хоть ты и американец) пластилиновый. Будь у тебя меньше травм, сделал бы для Спартака куда больше.
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Тинез Розоп
1741249892
Спасибо за слова Ара...
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alefreddy
1741278126
приятные слова молодец
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