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Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры

Сегодня, 12:36

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян ответил на вопросы о жизни после ухода из профессионального футбола.

– После окончания карьеры остались жить в США?

– Америка – это мой дом, самый первый. Я тут вырос. Мне здесь очень хорошо, лучше, чем где-либо в мире.

– Лос-Анджелес – лучшее место в США?

– Это лучшее место в мире! Я здесь вырос, бо́льшая часть моих родных, самые близкие люди – здесь. В Лос-Анджелесе очень удобно, комфортно. И погода здесь – лучшая в мире!

– Чем вы сейчас занимаетесь в Америке?

На самом деле, много чем. Я работаю с молодeжью. Беру над ними наставничество, провожу встречи.

Также помогаю людям восстанавливаться после алкогольных и наркотических зависимостей, помогаю им вернуться к нормальной жизни.

– Достаточно необычный род деятельности. Как к этому пришли?

– Для меня ментальность и психика – очень важно. Я сам сталкивался с трудными временами в своей жизни, и мой опыт может быть полезен для молодого поколения, 17-20-летних. Важно, чтобы они были психологически сильными людьми.

– Сложно работать с бывшими зависимыми?

– Мне вообще не сложно. Все нуждаются в понимании и возвращении к нормальной жизни. Когда человек выходит из зависимости, он перерождается.

Я помогаю им вернуться, понять, что важно в жизни, что – нет. Наслаждаться жизнью, быть готовыми к испытаниям.

– Сейчас это главное дело в вашей жизни?

– Главное для меня – моя семья и здоровье. Всe остальное – на вторых местах. Я очень сконцентрирован на своей семье, троих детях.

Моему сыну 15 лет, сейчас он играет в футбол. Моя старшая дочь, ей 13, играет в волейбол. Младшая – гимнастка. Все очень заняты (улыбается).

  • Мовсисян играл в России с 2011 по 2016 год.
  • Он переехал с семьeй в Лос-Анджелес в 1999-м.
  • После завершения карьеры стал послом Федерации футбола Армении в Северной Америке.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Реал Солт-Лейк Спартак Краснодар Мовсисян Юра
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