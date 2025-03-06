Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса

Бывший форвард «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян сравнил Москву и Лос-Анджелес.

– Разница между Лос-Анджелесом и Москвой очень большая. В первую очередь в Лос-Анджелесе такая погода, которой в Москве не будет никогда. Это играет очень большую роль в жизни людей, экологии.

Для меня очень важно, чтобы всегда было солнечно. Тогда настроение лучше. Я очень люблю Москву, она прекрасна. Я жил там несколько лет и получал удовольствие, но очень устал от снега (смеeтся). Его в Москве очень много.

В Лос-Анджелесе люди более позитивные. Я думаю, что это нормально. Большинство всe-таки больше любит тeплую погоду, чем холодную.

Добавлю, что Москва очень густонаселeнный город. В одном месте может находиться очень много людей. Это бизнес-город, именно бизнес больше и лучше в Москве.

Лос-Анджелес более спокойный, расслабленный город. Здесь более развит шоу-бизнес: Голливуд, рестораны. Но рестораны, однако, лучше в Москве.

– Что можно сказать об устройстве жизни в ЛА? В Москве все всегда спешат, очень заняты.

– Вы очень правильно сказали. В Москве все очень спешат. Жизнь очень быстрая, в Лос-Анджелесе – более спокойная. Больше времени наслаждаться жизнью, не думать ни о чeм лишнем.

Если ты хочешь жить такой быстрой жизнью, много работать, в Лос-Анджелесе ты можешь это делать. Есть много мест и возможностей для этого. Но если ты хочешь более размеренной и спокойной жизни, это тоже возможно.