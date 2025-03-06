Мовсисян: «Молюсь за Галицкого – больно видеть, через что он проходит сейчас»

Бывший форвард «Краснодара» Юра Мовсисян высказался о болезни Сергея Галицкого.

Галицкий – инициатор создания «Краснодара», который был основан 22 февраля 2008 года.

Летом 2022 года стало известно, что у бизнесмена онкология.

Врачи прогнозировали, что в 2024 году владелец «Краснодара» уйдет из жизни.

«Я слышал о болезни Галицкого. Я на связи с директором академии Арамом Фундукяном – это мой хороший друг. Я слежу за всем.

Сергей Галицкий – человек, которого я очень уважаю и люблю. Не думаю, что кто-либо делал такое раньше.

Я видел, каким «Краснодар» был раньше, и вижу, каким стал. Это уже один из лучших клубов России. Подождите ещe 10 лет, и никто не сможет угнаться за «Краснодаром» – это невероятный рост.

Галицкий очень заботился о каждом человеке, работавшем в клубе, уделял каждому внимание. Это было важно для него: игрок ты, тренер, обслуживающий персонал – не имеет значения. Он построил инфраструктуру, которой нет ни у одного российского клуба, стадион «Краснодара» – один из лучших в мире.

Я желаю, чтобы бог дал Галицкому больше времени и здоровья. На этого человека я всегда буду равняться. Я знаю его как максимально простого, очень хорошего человека, и мне очень больно видеть, через что он проходит сейчас.

Я всегда-всегда-всегда буду уважать Сергея Николаевича. Он очень много сделал для моей карьеры, я молюсь за него, как и вся футбольная Россия», – заявил Мовсисян.