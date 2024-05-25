Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Врачи спрогнозировали смерть Галицкого в 2024 году (Иван Карпов)

    Врачи спрогнозировали смерть Галицкого в 2024 году (Иван Карпов)

    Инсайдер Иван Карпов рассказал о состоянии здоровья владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

    «У Галицкого рецидив раковой опухоли. Коллеги знают, что я не собирался писать об этом до окончания сезона. Но вот этот момент настал.

    Еще в декабре врачи поставили владельцу «Краснодара» неутешительный диагноз: полгода жизни. Все это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет на организм.

    Хочется верить, что Сергей Николаевич выздоровеет. Но на всякий случай он организовал два фонда – один для клуба, другой для академии.

    Важно отметить, что в последнее время все большую роль в жизни отца стала играть его дочь – Полина. Она будет курировать фонд, который предназначен для функционирования клуба.

    Дай бог здоровья Галицкому», – написал Карпов.

    • Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
    • О болезни стало известно в 2021 году.
    • У «Краснодара» 0 титулов в истории.

    Новости по теме
    Галицкий присутствует на матче «Краснодар» – «Динамо» 1
    Ловчев разочаровался в Галицком 3
    Ташуев назвал самый дорогой подарок от Галицкого 1
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:23
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Desma
    1716658156
    Пусть Бог даст здоровья Сергею Николаевичу!!!! Он, как никто другой в этом мире заслужил жить и здравствовать на благо российского футбола!!!!
    Ответить
    Taps
    1716658190
    Галицкий молодец, не стал деньги зажимать. Позор москвабаду ...
    Ответить
    DVOK68
    1716658425
    Все ТАМ будем.
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1716658785
    Это и так все знают, без твоего б.я инсайда, вам бы лишь попиариться на чем - ни на чем.Здоровья Сергею Николаевичу.
    Ответить
    Ageorgov
    1716659383
    Дай бог здоровья Галицкому Сергею Николаевичу.
    Ответить
    tushkanlz
    1716659645
    Здоровья Сергею Николаевичу.
    Ответить
    Vladvnuch1985
    1716659809
    Желаем Сергею Николаевичу здоровья и восстановления!!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+