Врачи спрогнозировали смерть Галицкого в 2024 году (Иван Карпов)

Инсайдер Иван Карпов рассказал о состоянии здоровья владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.
«У Галицкого рецидив раковой опухоли. Коллеги знают, что я не собирался писать об этом до окончания сезона. Но вот этот момент настал.
Еще в декабре врачи поставили владельцу «Краснодара» неутешительный диагноз: полгода жизни. Все это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет на организм.
Хочется верить, что Сергей Николаевич выздоровеет. Но на всякий случай он организовал два фонда – один для клуба, другой для академии.
Важно отметить, что в последнее время все большую роль в жизни отца стала играть его дочь – Полина. Она будет курировать фонд, который предназначен для функционирования клуба.
Дай бог здоровья Галицкому», – написал Карпов.
- Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
- О болезни стало известно в 2021 году.
- У «Краснодара» 0 титулов в истории.