Врачи спрогнозировали смерть Галицкого в 2024 году (Иван Карпов)

Инсайдер Иван Карпов рассказал о состоянии здоровья владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«У Галицкого рецидив раковой опухоли. Коллеги знают, что я не собирался писать об этом до окончания сезона. Но вот этот момент настал.

Еще в декабре врачи поставили владельцу «Краснодара» неутешительный диагноз: полгода жизни. Все это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет на организм.

Хочется верить, что Сергей Николаевич выздоровеет. Но на всякий случай он организовал два фонда – один для клуба, другой для академии.

Важно отметить, что в последнее время все большую роль в жизни отца стала играть его дочь – Полина. Она будет курировать фонд, который предназначен для функционирования клуба.

Дай бог здоровья Галицкому», – написал Карпов.