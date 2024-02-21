Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Солт-Лейка», 1 тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля 2024, в 04:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Интер»: Кэллэндер, Альба, Фрейре, Авилес, Йедлин, Брайт, Руис, Грессель, Тейлор, Месси, Суарес.

Главный тренер: Херардо Мартино

«Солт-Лейк»: Макмат, Броди, Глэд, Вера,Овьедо, Энели, Охеда, Джулио, Руис, Луна, Аранго Дуке.

Главный тренер: Пабло Мастроени

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Солт-Лейк»