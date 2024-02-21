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    • «Интер» – «Солт-Лейк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024

    «Интер» – «Солт-Лейк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Солт-Лейка», 1 тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля 2024, в 04:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Интер»: Кэллэндер, Альба, Фрейре, Авилес, Йедлин, Брайт, Руис, Грессель, Тейлор, Месси, Суарес.

    Главный тренер: Херардо Мартино

    «Солт-Лейк»: Макмат, Броди, Глэд, Вера,Овьедо, Энели, Охеда, Джулио, Руис, Луна, Аранго Дуке.

    Главный тренер: Пабло Мастроени

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Солт-Лейк»

    «Интер» – «Солт-Лейк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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