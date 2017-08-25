МЛС отстранила полузащитника Веласко за совращение 15-летней

вот почему этих малолетних шлюшек никто не наказывает?изнасилование или по согласию,срок всё равно один и тот же будет,больше 5 лет,просто это женское отребье делает всё что им хочется,а отвечает всегда мужской пол,этим я хочу сказать,что либо пусть до 18 лет ходят с пиздой зашитой капроновой ниткой,либо вся эта херня не прекратится,я даже не знаю что нужно сделать,чтобы развести малолетку на секс,мне чисто страшно даже с такими разговаривать,чтобы не дай бог они не улыбнулись и статью не пришили сразу.........Понятно,что это дело каждого сугубо личное,но как нужно огорчиться в жизни,чтобы спать с бабами которые в сексе ещё нихера не понимают))
Пресс-служба МЛС объявила о дисквалификации полузащитника «Реала Солт-Лейк» Рикардо Веласко от футбола на неопределенный срок.
24-летний американец является подозреваемым по делу об акте педофилии в отношении 15-летней девушки, состоявшемся 20-го мая в городе Дрэйпер, штат Юта. Руководство чемпионата США выступило с заявлением после первого слушания по делу Веласко, которое состоялось вчера.
На данный момент Веласко арендован клубом «Реал Монаркс». Хавбек восстанавливается после операции на колене.
В марте 2016 года при идентичных обстоятельствах экс-полузащитник сборной Англии Адам Джонсон был приговорен к шести годам лишения свободы.