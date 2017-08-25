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    МЛС отстранила полузащитника Веласко за совращение 15-летней

    Пресс-служба МЛС объявила о дисквалификации полузащитника «Реала Солт-Лейк» Рикардо Веласко от футбола на неопределенный срок.

    24-летний американец является подозреваемым по делу об акте педофилии в отношении 15-летней девушки, состоявшемся 20-го мая в городе Дрэйпер, штат Юта. Руководство чемпионата США выступило с заявлением после первого слушания по делу Веласко, которое состоялось вчера.

    На данный момент Веласко арендован клубом «Реал Монаркс». Хавбек восстанавливается после операции на колене.

    В марте 2016 года при идентичных обстоятельствах экс-полузащитник сборной Англии Адам Джонсон был приговорен к шести годам лишения свободы.

    Источник: ESPN

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    25.08.2017 20:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 16 сентября 2017, 21:14

      вот почему этих малолетних шлюшек никто не наказывает?изнасилование или по согласию,срок всё равно один и тот же будет,больше 5 лет,просто это женское отребье делает всё что им хочется,а отвечает всегда мужской пол,этим я хочу сказать,что либо пусть до 18 лет ходят с пиздой зашитой капроновой ниткой,либо вся эта херня не прекратится,я даже не знаю что нужно сделать,чтобы развести малолетку на секс,мне чисто страшно даже с такими разговаривать,чтобы не дай бог они не улыбнулись и статью не пришили сразу.........Понятно,что это дело каждого сугубо личное,но как нужно огорчиться в жизни,чтобы спать с бабами которые в сексе ещё нихера не понимают))

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 26 августа 2017, 00:47

      Яйца ему отрезать и пусть играет за женскую команду ........

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 августа 2017, 21:33

      наверное, на вписке попал в сети шурыгиной

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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 25 августа 2017, 21:20

      Там 15-летние на 30 выглядят, надо паспорт спрашивать когда знакомишься)))))))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 августа 2017, 21:02

      Дурак что ли ! Мало рядом нормальных "мадам" ???

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > dok66 25 августа 2017, 21:27

      Может и дурак. А может и не разглядел, 15-летние разные бывают.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Измайловский Кочегар 25 августа 2017, 21:52

      Обычно требуется заведомость...То есть он должен знать возраст. Но у англо-саксов совершенно дурацкое уголовное законодательство. Всякое может быть. Европейское континентальное стройнее и понятнее.

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