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  • МЛС отстранила полузащитника Веласко за совращение 15-летней

МЛС отстранила полузащитника Веласко за совращение 15-летней

25 августа 2017, 20:01
7

Пресс-служба МЛС объявила о дисквалификации полузащитника «Реала Солт-Лейк» Рикардо Веласко от футбола на неопределенный срок.

24-летний американец является подозреваемым по делу об акте педофилии в отношении 15-летней девушки, состоявшемся 20-го мая в городе Дрэйпер, штат Юта. Руководство чемпионата США выступило с заявлением после первого слушания по делу Веласко, которое состоялось вчера.

На данный момент Веласко арендован клубом «Реал Монаркс». Хавбек восстанавливается после операции на колене.

В марте 2016 года при идентичных обстоятельствах экс-полузащитник сборной Англии Адам Джонсон был приговорен к шести годам лишения свободы.

Источник: ESPN
США. МЛС Реал Солт-Лейк
Комментарии (7)
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dok66
1503684145
Дурак что ли ! Мало рядом нормальных "мадам" ???
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Andrew01
1503685224
Там 15-летние на 30 выглядят, надо паспорт спрашивать когда знакомишься)))))))
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Chesn0k
1503685988
наверное, на вписке попал в сети шурыгиной
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VikNMar
1503697677
Яйца ему отрезать и пусть играет за женскую команду ........
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SLAVAKPCC
1505585660
вот почему этих малолетних шлюшек никто не наказывает?изнасилование или по согласию,срок всё равно один и тот же будет,больше 5 лет,просто это женское отребье делает всё что им хочется,а отвечает всегда мужской пол,этим я хочу сказать,что либо пусть до 18 лет ходят с пиздой зашитой капроновой ниткой,либо вся эта херня не прекратится,я даже не знаю что нужно сделать,чтобы развести малолетку на секс,мне чисто страшно даже с такими разговаривать,чтобы не дай бог они не улыбнулись и статью не пришили сразу.........Понятно,что это дело каждого сугубо личное,но как нужно огорчиться в жизни,чтобы спать с бабами которые в сексе ещё нихера не понимают))
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