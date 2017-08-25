МЛС отстранила полузащитника Веласко за совращение 15-летней

Пресс-служба МЛС объявила о дисквалификации полузащитника «Реала Солт-Лейк» Рикардо Веласко от футбола на неопределенный срок.

24-летний американец является подозреваемым по делу об акте педофилии в отношении 15-летней девушки, состоявшемся 20-го мая в городе Дрэйпер, штат Юта. Руководство чемпионата США выступило с заявлением после первого слушания по делу Веласко, которое состоялось вчера.

На данный момент Веласко арендован клубом «Реал Монаркс». Хавбек восстанавливается после операции на колене.

В марте 2016 года при идентичных обстоятельствах экс-полузащитник сборной Англии Адам Джонсон был приговорен к шести годам лишения свободы.