Экс-защитник «Манчестер Сити» Онуоха: «В США никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности»

Экс-защитник «Манчестер Сити» Недум Онуоха, выступающий за «Реал Солт-Лейк», прокомментировал массовые беспорядки в США.

«Мне страшно. Я тоже не доверяю полиции. То, что сейчас происходит в США, назревало очень давно. Проблемы обсуждались десятилетиями, люди пытались рассказать о них и решить, но их постоянно игнорировали. Протестуют сейчас не только чернокожие. Для меня это дикость, но считаю это необходимой мерой.

Жить в США комфортно, но в то же время полицейские здесь наделены большой властью. Временами обычные конфликты могут закончиться смертью. У меня все в порядке, но если им что-то не понравится, то могут лишить меня жизни. Я жил с этими мыслями каждый день. В США я никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности», – заявил футболист.