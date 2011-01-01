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    Экс-защитник «Манчестер Сити» Онуоха: «В США никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности»

    Экс-защитник «Манчестер Сити» Недум Онуоха, выступающий за «Реал Солт-Лейк», прокомментировал массовые беспорядки в США.

    «Мне страшно. Я тоже не доверяю полиции. То, что сейчас происходит в США, назревало очень давно. Проблемы обсуждались десятилетиями, люди пытались рассказать о них и решить, но их постоянно игнорировали. Протестуют сейчас не только чернокожие. Для меня это дикость, но считаю это необходимой мерой.

    Жить в США комфортно, но в то же время полицейские здесь наделены большой властью. Временами обычные конфликты могут закончиться смертью. У меня все в порядке, но если им что-то не понравится, то могут лишить меня жизни. Я жил с этими мыслями каждый день. В США я никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности», – заявил футболист.

    • Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
    • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 09:09
    Комментарии4
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      Рейтинг: +716

      Semenycch 1 час назад

      США были и остаются расистским государством, это не секрет. Эта страна для былых васпов, в основании которой трупы десятков миллионов индейцев, черных и ирландцев, которых тоже за людей не держали.

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      Рейтинг: +676

      кто там > Semenycch 1 час назад

      Ахах) А Россия это толерантная страна, где ни на улице, ни в интернете нет межрассовых притеснений)

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      Рейтинг: +716

      Semenycch > кто там 1 час назад

      Пример приведешь? Например как Русские уничтожали целые народы, как превращали цветных в рабов, как лишали народы земли, языка, культуры, веры? Как спаивали народы и превращали их в наркоманов? Как применили ядерное оружие против мирных городов? Провокатор, способен хоть что то написать?

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      Рейтинг: +676

      кто там > Semenycch 44 минуты назад

      Русские уничтожали только сами себя, а это хуже. К сожалению человеку свойственно уничтожать. Вот и американцы, если ты клонишь всё на тему индейцев, их притесняли, но притесняли то во имя своей, да и когда это было?
      Много грешков за ними, не спорю.
      Конечно плохо, но что поделать, россия вон то же крым отжала у украины и ничего.
      Тебя лично они споили? Ты один из тех пузанов в пивнухе который бухой сидит со своим собутыльником и говорит ух какая *пиндосия* проклятущая? Или они лично наркоту твоему сыну/внуку толкают?

      Вот эти скрепы такие скрепы) Все вокруг говно одни мы молодцы.

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