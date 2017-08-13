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    МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты

    В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Нью-Йорк Сити» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 2:0. Один из мячей на свое имя записал испанец Давид Вилья.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Ди Си Юнайтед – Реал Солт-Лейк – 0:0

    Коламбус – Чикаго – 3:1 (1:1)

    Нью-Йорк Ред Буллз – Орландо – 3:1 (1:1)

    Нью-Инглэнд Революшн – Ванкувер – 1:0 (0:0)

    Филадельфия Юнион – Монреаль Импакт – 0:3 (0:0)

    Даллас – Колорадо – 0:0

    Хьюстон – Сан-Хосе – 3:0 (1:0)

    Лос-Анджелес Гэлакси – Нью-Йорк Сити – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Льюис, 54; 0:2 – Вилья, 73.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 08:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +720

      Flydis 13 августа 2017, 13:59

      Думаю, он и сейчас мог бы показывать свой класс в европе.

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 13 августа 2017, 12:48

      старичек

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