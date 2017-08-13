МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты

В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Нью-Йорк Сити» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 2:0. Один из мячей на свое имя записал испанец Давид Вилья.

МЛС. Регулярный чемпионат

Ди Си Юнайтед – Реал Солт-Лейк – 0:0

Коламбус – Чикаго – 3:1 (1:1)

Нью-Йорк Ред Буллз – Орландо – 3:1 (1:1)

Нью-Инглэнд Революшн – Ванкувер – 1:0 (0:0)

Филадельфия Юнион – Монреаль Импакт – 0:3 (0:0)

Даллас – Колорадо – 0:0

Хьюстон – Сан-Хосе – 3:0 (1:0)

Лос-Анджелес Гэлакси – Нью-Йорк Сити – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Льюис, 54; 0:2 – Вилья, 73.