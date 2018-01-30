Мартинес, которым интересовались «Барселона» и «Ювентус», перешел в «Атлетик» за 32 миллиона

«Атлетик» объявил о приобретении у «Реала Сосьедад» защитника Иньиго Мартинеса.

Клуб из Бильбао заплатит за 26-летнего игрока необходимую сумму выкупа – 32 миллионов евро.

Ранее «Атлетик» получил 65 миллионов за переход Эмерика Ляпорта в «Манчестер Сити».

Контракт с футболистом будет рассчитан до июня 2023 года и будет включать пункт об отступных в размере 80 миллионов.

Таким образом Мартинес стал самым дорогим испанским защитником в истории. Ранее таковым являлся защитник «Реала» Серхио Рамос, перешедший в стан мадридцев из «Севильи» в 2005 году за 27 миллионов евро.

Напомним, в прошлом году СМИ сообщали об интересе к Мартинесу со стороны «Барселоны» и «Ювентуса».