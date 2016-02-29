Скандинавы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Сондре Россбах, «Одд», Норвегия

Возраст: 20 лет

Позиция: вратарь

Стоимость: €600 тысяч

Прототип: Эйнар Россбах

В норвежском футболе существует целый ряд династий, где сыновья известных в прошлом футболистов идут по стопам своих родителей. Сондре Россбах – сын бывшего голкипера сборной Норвегии Эйнара Россбаха, поигравшего в «Тромсе», «Силькеборге» и «Одде». Цвета последних сейчас защищает как раз Сондре.

В нынешнем еврокубковом сезоне «Одд» устроил настоящее шоу в квалификации Лиги Европы, когда пересекся с дортмундской «Боруссией». Норвежская команда вела в домашнем матче со счетом 3:0, но проиграла в итоге 3:4, а на выезде также вышла вперед, но пропустила семь мячей. Удивительно, но лучшим игроком матча в Норвегии признали на тот момент 19-летнего вратаря Сондре Россбаха – он пропустил четыре гола, но совершил еще массу сейвов. А в Дортмунде в одном из эпизодов Россбах отразил три удара по воротам в одной атаке.

Линус Вальквист, «Норчепинг», Швеция

Возраст: 19 лет

Позиция: правый защитник

Стоимость: €800 тысяч

Прототип: Микаэль Лустиг

Правый защитник «Норчепинга» Линус Вальквист – один из самых перспективных футболистов Швеции. В свои 19 лет он уже второй год играет в основном составе приличной по шведским меркам команды. Кроме того, он становился третьим призером юношеского чемпионата мира в ОАЭ, который выиграла сборная Нигерии во главе с Келечи Ихеначо.

Парень быстрый, техничный – посмотрите, какие финты есть в его арсенале и как он умеет бить издали. Впрочем, ему еще многому предстоит научиться, прежде чем попасть в какой-нибудь приличный европейский клуб. Линус уже дебютировал в национальной сборной, сыграв в двух товарищеских матчах. «Норчепинг» – чемпион Швеции-2015, поэтому есть шанс увидеть Вальквиста в следующей Лиге чемпионов.

Ульрик Иттегард Йенссен, «Лион», Норвегия

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный защитник

Стоимость: €165 тысяч

Прототип: Симон Кьяер

Ульрик Йенссен – из тех игроков, о которых пока что даже «Википедия» не пишет. Тем не менее, парень очень талантлив – в 2013 году, когда Ульрику было всего 16 лет, «Лион» отдал за него 165 тысяч евро родному клубу Йенссена «Тромсе», чтобы заполучить фактурного защитника.

Ростом Ульрик пошел в маму – бывшую баскетболистку местного клуба, желавшую, чтобы ее сыновья занимались гимнастикой и баскетболом. Ничего из этого не получилось, и Ульрик, а также его старший брат Рубен – пошли по стопам отца, бывшего главного тренера норвежского клуба «Сондаль». Рубену вообще сложно было проявить себя в баскетболе с ростом 173 см – сейчас он играет на позиции вингера в «Кайзерслаутерне». А вот Ульрик с его нынешними 186 см вполне мог бы рассчитывать на неплохую карьеру баскетболиста на норвежском уровне, но стал самым перспективным футбольным защитником Норвегии.

Берсант Целина, «Ман Сити», Норвегия

Возраст: 19 лет

Позиция: атакующий полузащитник / вингер

Стоимость: €1 млн

Прототип: Лука Модрич

«Манчестер Сити» – не самый простой клуб для молодого игрока, который хочет засветиться на профессиональном уровне, но косовар с норвежским паспортом Берсант Целина уже успел дебютировать в основной команде «горожан» в 19 лет. Целина родился в Призрене, исторически косовском городе в Сербии. Но когда Берсану было два года, семья, спасаясь от войны, эмигрировала в норвежский Драммен, где он и начал заниматься футболом в местном «Стремсгодсете».

Целина – типичный креативный атакующий полузащитник, с пасом, техникой, ударом, умением выполнять штрафные и угловые. Худощавое телосложение делает его похожим на Луку Модрича – в случае с хорватом тоже многие сомневались, что тощий игрок проявит себя в английском футболе, но оказалось, что скорость, техника и футбольный интеллект помогают играть в бесконтактный футбол даже в Англии. Целина уже очень близок к тому, чтобы стабильно заиграть на взрослом уровне. Хосеп Гвардиола должен оценить его талант по достоинству. Целина – игрок для «тики-таки».

Мартин Эдегор, «Реал», Норвегия

Возраст: 17 лет

Позиция: атакующий полузащитник / правый вингер

Стоимость: €4 млн

Прототип: Лионель Месси

Еще один талант из «Стремсгодсета», чей трансфер в «Реал» прошлой зимой наделал много шуму и может озолотить клуб из Драммена, если Мартин Эдегор состоится как футболист в Мадриде. Отец Мартина – Ханс-Эрик Эдегор – провел свою незаметную карьеру на позиции центрального полузащитника в родном «Стремсгодсете» и «Сандефьорде», а затем стал тренером, вложив все свои нереализованные амбиции в развитие сына. Сейчас он перебрался вслед за Мартином в «Реал», где получил должность юношеского тренера. Эдегор-старший продолжает контролировать карьеру сына, которого называют не иначе как «норвежский Месси».

Авансов 17-летнему полузащитнику раздали немало, и теперь главное, чтобы он выдержал груз ответственности и ожиданий. Эдегор – техничный, скоростной, умный игрок, с очень быстрыми ногами и сильным ударом. В чем-то он действительно напоминает великого Лео или же Давида Силву, но это, скорее, стилевая схожесть. Впрочем, «Барселона» также участвовала в гонке за «норвежским Месси», как и практически все английские топ-клубы. Так что некоторый смысл в подобных сравнениях, безусловно, есть.

Густав Энгваль, «Гетеборг», Швеция

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €1 млн

Прототип: Йохан Эльмандер

Нападающий Густав Энгваль – главный актив нынешнего «Гетеборга», пытающегося восстановить свою былую футбольную славу. В свои 19 лет Густав проводит уже пятый сезон на взрослом уровне, дебютировав в профессиональном футболе в 15-летнем возрасте в клубе «Ферьестад». Как и Вальквист, Энгваль – бронзовый призер ЧМ U-17 в ОАЭ, а кроме того – лучший молодой игрок Швеции 2014 года.

В «Гетеборге» Энгваль – с 2012 года. Он уже второй сезон считается основным нападающим, забив 15 мячей за это время. Густав – прирожденный бомбардир, главный козырь которого – умение вырваться на ударную позицию и точно пробить. Приличная скорость и способность выдерживать давление со стороны мощных защитников шведского чемпионата помогают ему достаточно регулярно забивать в составе вице-чемпиона Швеции сезона-2015.

Сандер Свендсен, «Мольде», Норвегия

Возраст: 18 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €700 тысяч

Прототип: Оле-Гуннар Сульшер

Есть свой скороспелый талант и в нападении норвежской молодежной сборной – однофамилец знаменитого соотечественника-биатлониста. Причем, Сандер Свендсен, как и Энгваль, дебютировал на взрослом уровне в юном возрасте, став в 2014 году самым молодым чемпионом Норвегии. Тогда Сандер только изредка выходил на замену, забив пять мячей, а сейчас стал крепким игроком основы одного из самых сильных клубов Норвегии, ярко проявившего себя в групповом раунде Лиги Европы.

Свендсен старается быть похожим на своего наставника Оле-Гуннара Сульшера. Он такой же невысокий, шустрый и в меру техничный нападающий, умеющий открываться в штрафной и знающий, что работа форварда заключается в том, чтобы отправлять мяч в сетку ворот. Любит смещаться на фланг в поисках мяча, атаковать из глубины, но опаснее всего во вратарской, когда открывается под передачи с флангов. Игра головой не его конек, Сандер лучше играет низом, но если представится возможность замкнуть кросс – не откажется от нее.

Карлос Страндберг, ЦСКА, Швеция

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €800 тысяч

Прототип: Сейду Думбия

В последние годы ЦСКА все чаще обращает внимание на чемпионат Швеции. Карлоса Страндберга заприметили в «Хэкене» и отдали за него 400 тысяч евро, в надежде, что этот темнокожий швед с мозамбикскими корнями заменит на острие атаки Сейду Думбия.

По стилю Карлос действительно похож на ивуарийца – такой же мощный, но быстрый, напористый, умеющий обращаться с мячом, а самое главное – не дающий защитникам возможности отобрать его. Страндберг отлично владеет мастерством работы корпусом, не подпуская никого к мячу, и потому полезен не только в качестве наконечника атак. Он способен подхватить мяч в середине поля или на фланге, протащить его к штрафной с опекуном на плечах, а там – или найти передачей партнера или пробить. Сильный и точный удар, как и умение играть головой – прилагаются.

О датчанах, финнах, исландцах и других представителях Северной Европы «Бомбардир» расскажет в другой подборке.

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