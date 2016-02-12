Украинцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

«Шахтер» все-таки продал Тейшейру втридорога, а «Динамо Киев» просит за Драговича 30 млн евро. Однако украинский футбол славен не только качественными легионерами из большой двойки, но и талантливыми игроками с украинским паспортом. «Бомбардир» нашел «новых» Шевченко, Гусева и Коноплянку не только в Киеве и Донецке, но также в Испании и России.

Далеко не все талантливые украинцы хорошо известны даже в своей стране, тем более что не все выступают в родном чемпионате, но один из этих футболистов уже успел зарекомендовать себя в РФПЛ, огорчив российского чемпиона, два других уехали покорять испанский чемпионат, а кое-кто даже сумел добраться до финала Лиги Европы. Кто же они - будущие звезды сборной Украины?

Никита Бурда, "Динамо" (Киев)

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный защитник

Стоимость: €1 млн

Прототип: Евгений Хачериди

Самый молодой украинец в основной обойме киевского "Динамо". Никита Бурда успел не только дебютировать в еврокубках, сыграв в 19 лет против португальского "Риу Аве" в Лиге Европы в прошлом сезоне, но и забил свой первый гол – произошло это в матче с "Олимпиком" из Донецка, где забитый мяч Бурды оказался единственным и победным для киевлян.

По манере игры Никита похож на одноклубника Евгения Хачериди: такой же высокий, отлично играющий головой, хорош в единоборствах. Сейчас он, видимо, ждет ухода кого-то из пары Драгович-Хачериди в европейский клуб, чтобы прописаться в центре обороны "Динамо". Сергей Ребров доверяет своему земляку (уроженцу Енакиево) и рассчитывает на него, как на игрока основы в ближайшем будущем.

Николай Матвиенко, "Шахтер"

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный защитник

Стоимость: €200 тысяч

Прототип: Александр Кучер

У "Шахтера" свой талант в обороне – 19-летний Николай Матвиенко. Этот футболист привлекался к матчам основы и дебютировал в паре с Александром Кучером в игре против "Черноморца". Если с украинским паспортом в атаку "Шахтера" лучше не соваться из-за бразильского "лимита", то украинских защитников Мирча Луческу уважает.

Для центрдефа Матвиенко не отличается ростом (181 см), но хорош при выборе позиции. Как и многие другие молодые игроки "Шахтера", хорошо зарекомендовал себя в юношеской Лиге чемпионов, отметившись там голом в ворота "Атлетика".

Валерий Лучкевич, "Днепр"

Возраст: 20 лет

Позиция: правый полузащитник/защитник

Стоимость: €2 млн

Прототип: Олег Гусев

Сын известного в прошлом игрока "Карпат", обоих "Металлургов" и сборной Украины Игоря Лучкевича и сам уже неплохо пошумел в футболе. В 19 лет Валерий был игроком основной обоймы клуба, который добрался до финала Лиги Европы. В самом матче против "Севильи" участие не принимал, но в противостоянии с "Наполи" - был одним из лучших на поле.

Может сыграть справа на любой позиции, отличается большим объемом двигательной активности, не чурается черновой работы, способен играть по всему флангу. Лучкевич-младший – воспитанник запорожского "Металлурга", перебравшийся в "Днепр" в 2012 году. Тогда же он начал привлекаться в состав юношеской и молодежной сборных, перепрыгивая ступеньки и ожидая вызова в национальную команду. Сейчас Валерий Лучкевич – едва ли не главный актив "Днепра" после ухода Коноплянки и Бойко. Киевское "Динамо", "Шахтер" и один из европейских клубов – уже прицениваются к этому юноше.

Александр Зинченко, "Уфа"

Возраст: 19 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость: €4 млн

Прототип: Марко Ройс

Александр Зинченко – один из самых талантливых игроков чемпионата России. С 2010 года он занимался в академии донецкого "Шахтера". Осознав, что Луческу предпочитает в атаке бразильцев, решил поскандалить и переехать в чемпионат России. "Шахтер" до сих пор судится из-за этого с "Уфой", желая получить компенсацию за молодого игрока. Агент украинца – знаменитый в прошлом полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов.

12 октября прошлого года Зинченко был в срочном порядке вызван в сборную Украины. Его выпустили на последних минутах отборочного матча с Испанией, чтобы пресечь смысл получения российского паспорта. Сам же Зинченко говорил о том, что не получал предложений сменить гражданство, да и вообще никогда не думал о сборной России.

Теперь "Уфа" всеми силами набивает цену молодому полузащитнику, который уже в 19 лет стал основным игроком и забил гол в ворота "Зенита". Интерес к нему проявляют киевляне, а также топ-клубы из России. Для пафоса временами появляются слухи, что Зинченко нужен и европейским грандам.

Александр – левоногий универсальный атакующий полузащитник, способный сыграть на любом из флангов или в центре. Отличается качественным коротким и длинным пасом, исполняет стандарты (забил со штрафного "Кубани"), хорош в комбинационной игре, обладает приличной скоростью и техникой.

Виктор Коваленко, "Шахтер"

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный/правый полузащитник

Стоимость: €2 млн

Прототип: Кевин Де Брюйне

Выгодно продав в Китай Алекса Тейшейру, спортивный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что этот трансфер открывает дорогу в основной состав Виктору Коваленко. Сколько, мол, можно доводить до ума одного из самых талантливых игроков? Коваленко действительно способен заменить Тейшейру, если не сейчас, то в перспективе, но по стилю он напоминает, скорее, классических "десяток" Европы, того же Кевина Де Брюйне, нежели бразильца.

Дело не только во внешнем сходстве, Коваленко в 19 лет отлично сложен физически, готов к нагрузкам большого футбола, проявил себя в юношеских сборных Украины и Лиге чемпионов. Он привык играть в центре, но может действовать и справа. На чемпионате мира U-20 в Новой Зеландии он ошарашил хет-триком США, реализовав штрафной метров с 35, а также два выхода один на один. Плюс два гола в ворота Мьянмы, и как итог – титул лучшего бомбардира на пару с венгром Бенце Мерво.

Марьян Швед, "Севилья"

Возраст: 18 лет

Позиция: вингер

Стоимость: €600 тысяч

Прототип: Евгений Коноплянка

Про переход Марьяна Шведа шутили, что его приобрели, чтобы Евгению Коноплянке не было скучно. Если так, то испанцы потратились на "развлечение": 18-летний игрок обошелся в 600 тысяч евро. Марьян – еще один наследник футболиста, старший сын известного в прошлом нападающего Василия Шведа. В чемпионате Украины талантливый вингер дебютировал в 17 лет, засверкав в "Карпатах". В матче против донецкого "Олимпика" он отличился дублем, будучи еще школьником.

Марьян отличается высокой скоростью при небольшом росте (171 см), способен сыграть на любом из флангов или на позиции второго форварда. Интересно, что свой дебютный гол в "Карпатах" забил головой – именно умелой игрой на втором этаже при небольшом росте (174 см) отличался его отец Василий. Кроме денег "Карпаты" получили право на 30% от следующего трансфера игрока.

Переезд в Испанию – правильное решение для Марьяна, который рисковал остаться без ног в чемпионате Украины, ибо реализовать скоростной и технический потенциал на ровных полях под солнцем будет куда проще. Пока "Севилья" отправила Шведа в фарм-клуб "Севилья Атлетико" из Сегунды В, и там украинец забил в первом же матче.

Бека Вачиберадзе, "Бетис"

Возраст: 19 лет

Позиция: опорный полузащитник

Стоимость: €700 тысяч

Прототип: Джаба Канкава

Коноплянка в Севилье, впрочем, все равно не скучал бы. С недавних пор в "Бетисе" играет партнер Шведа по юношеской сборной Украины - Бека Вачиберидзе.

Хавбек зарекомендовал себя в юношеской Лиге чемпионов-2014/15, где "Шахтер" добрался до финала, уступив там "Челси". Бека и его агент Андрей Головаш (самые известные клиенты которого – Воронин, Булыкин, Олейник) решили не продлевать контракт с "Шахтером". Так парень отправился в "Бетис", которому все равно пришлось заплатить "Шахтеру" 700 тысяч евро за молодого игрока.

Бека – уроженец Кутаиси, с юных лет жил в Одессе, где и начал заниматься футболом в академии "Черноморца". Невысокий, но очень неуступчивый, цепкий игрок. Выступал за юношеские сборные Украины всех возрастов от U-16 до U-19.

Артем Беседин, "Динамо" (Киев)

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €200 тысяч

Прототип: Андрей Шевченко

Артем Беседин – большой поклонник Андрея Шевченко – начал заниматься футболом лишь после того, как получил в подарок футболку нападающего "Милана". С детства видел себя исключительно в "Динамо", хотя родился в Харькове. Неудивительно, что первые свои шаги в большом футболе Артем делал, играя на правах аренды за обнищавший "Металлист", где и забил свой первый гол в элите. Но из-за невыполнения контрактных обязательств (в "Металлисте" уже давно не платят зарплату) вернулся в "Динамо".

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