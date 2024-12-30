УАФ самоустранилась от допингового скандала Мудрика

Журналист Игорь Бурбас рассказал, как президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на допинговый скандал вокруг форварда сборной Украины Михаила Мудрика.

«Я знаю, что растерянный Мудрик, когда проба дала красный свет, стал звонить Сергею Реброву, Андрею Шевченко. Шевченко самоустранился и скрылся. Не перезвонил, ничего», – сказал Бурбас на своем ютуб-канале.