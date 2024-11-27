На Украине делегат матча попался на взятке: подробности

Делегат Украинской ассоциации футбола Валерий Лютый уличен в коррупции, сообщает «ТаТоТаке».

Речь о матче 1/64 финала Кубка Украины «Олимпия» – Кремень» (2:0). Перед игрой Лютый как делегат, ответственный за проведение матча, обнаружил нарушения. В частности, в ненадлежащем состоянии находилось укрытие.

По регламенту Лютый не должен был давать разрешение на проведение матча до устранения нарушений. Однако за взятку в 57 евро делегат позволил провести игру.

Лютый признался в содеянном на детекторе лжи.

Делегат отстранен на полгода.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов