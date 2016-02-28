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Журналист газеты «Команда»: «Игроки «Волыни» сами организовали сбор в Индии и ничего не собираются бойкотировать»

28 февраля 2016, 09:50

Журналист газеты "Команда" Евгений Гресь опровергнул информацию, согласно которой луцкая "Волынь" намерена бойкотировать матч с "Зарей" в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

"Волынь не собирается ничего бойкотировать. Не верьте бульварным СМИ! Футболисты луцкого коллектива, напротив, сплотились в сложившейся ситуации и, несмотря на все трудности, готовятся достойно выступить в весенней части сезона. Не имея поддержки со стороны руководителей клуба (не имея вообще руководителей клуба), они сами организовали сбор в Индии (бесплатный!) и полетели за тысячи километров, чтобы сыграть хоть какие-то матчи.

Теперь им приписывают бойкоты, и это, кстати, вредит самим футболистам. Да и болельщики после такой пропаганды могут не прийти на стадион. Все, кто хотел что-то бойкотировать, давно ушли из команды. Могли ее, кстати, покинуть и арендованные у "Днепра" игроки. Поехать в комфортные условия, не слушать эмоции тренера, спокойно тренироваться с дублем и получать зарплату. Но они остались, чтобы играть в футбол.

Наша задача - помочь им в сложившейся ситуации. Наша задача - писать о футболе", - написал Гресь на своей страничке в Facebook.

Источник: Footboom
Украина. Кубок Украина Волынь Заря
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