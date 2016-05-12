Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок «Днепра» атаковал арбитра после полуфинала Кубка Украины

Игрок «Днепра» атаковал арбитра после полуфинала Кубка Украины

12 мая 2016, 01:41
3

Ответный полуфинальный матч Кубка Украины между «Зарей» и «Днепром» (2:0) завершился массовой потасовкой.

Второй гол в этой игре был забил в добавленное время со штрафного, который, по мнению футболистов «Днепра», был назначен несправедливо. После финального свистка они принялись высказывать претензии арбитру.

Когда судья уходил в подтрибунное помещение, на поле выбежал игрок «Днепра» Роман Зозуля, который пропускал матч из-за дисквалификации, и набросился на судью. Инцидент завершился потасовкой с участием футболистов обеих команд.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Кубок Заря Днепр Зозуля Роман
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ромарио1981
1463030651
Это Россия наверняка все потстроила!
Ответить
Psih86
1463033323
А ведь когда то были людьми...чем дальше от матушке России,тем ближе в европе в жопу!!!Печально!!!
Ответить
Gold vinner
1463039389
Украина - мать дебилизма.
Ответить
Главные новости
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
1
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
4
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Все новости
Все новости
Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины, победив в финале клуб Первой лиги
21 мая
1
На Украине делегат матча попался на взятке: подробности
2024.11.27 10:19
2
«Шахтер» в десятый раз завоевал Кубок Украины
2016.05.21 18:50
Зозуля и Ротань дисквалифицированы на шесть месяцев
2016.05.18 14:12
2
ВидеоЗозуля: «Осознаю, что моя несдержанность заслуживает наказания»
2016.05.12 12:27
4
Видео Игрок «Днепра» атаковал арбитра после полуфинала Кубка Украины
2016.05.12 01:41
3
Кубок Украины. «Заря» и «Шахтер» вышли в финал
2016.05.11 22:27
В полуфинале Кубка Украины «Шахтер» сыграет с «Александрией», «Днепр» – с «Зарей»
2016.04.08 13:53
1
Кубок Украины. «Днепр» снова разгромил «Сталь» и вышел в полуфинал
2016.04.06 20:51
Кубок Украины. «Александрия» выбила «Динамо», «Заря» разгромила «Волынь»
2016.04.06 19:12
1
Кубок Украины. «Шахтер» уступил «Ворскле», но прошел в полуфинал турнира
2016.03.27 18:58
Кубок Украины. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Александрией»
2016.03.01 21:57
Кубок Украины. «Днепр» разгромил «Сталь»
2016.03.01 19:52
Журналист газеты «Команда»: «Игроки «Волыни» сами организовали сбор в Индии и ничего не собираются бойкотировать»
2016.02.28 09:50
Кубок Украины. Определены все участники 1/4 финала
2015.10.28 22:09
2
Полузащитник «Черноморца» назвал соперника «черным»
2015.10.28 15:52
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+