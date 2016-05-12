Игрок «Днепра» атаковал арбитра после полуфинала Кубка Украины

Ответный полуфинальный матч Кубка Украины между «Зарей» и «Днепром» (2:0) завершился массовой потасовкой.

Второй гол в этой игре был забил в добавленное время со штрафного, который, по мнению футболистов «Днепра», был назначен несправедливо. После финального свистка они принялись высказывать претензии арбитру.

Когда судья уходил в подтрибунное помещение, на поле выбежал игрок «Днепра» Роман Зозуля, который пропускал матч из-за дисквалификации, и набросился на судью. Инцидент завершился потасовкой с участием футболистов обеих команд.