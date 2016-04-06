Кубок Украины. «Александрия» выбила «Динамо», «Заря» разгромила «Волынь»

В ответном матче 1/4 финала Кубка Украины «Александрия» обыграла киевское «Динамо» со счетом 1:0. Гол забил Евгений Банада.
Первая встреча этих команд закончилась вничью – 1:1. Таким образом, «Александрия» вышла в полуфинал.
В другой ответной игре «Заря» забила пять безответных мячей в ворота «Волыни» и также вышла в следующий раунд.
Кубок Украины. 1/4 финала. Ответные матчи
Динамо – Александрия – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Банада, 25.
Удаление: Рыбалка, 55.
Голы: 1:0 – Гордиенко, 21; 2:0 – Петряк, 50; 3:0 – Караваев, 77; 4:0 – Караваев, 87; 5:0 – Опанасенко, 90.
Удаления: Горопевшек, 41; Богданов, 85.
Источник: Бомбардир.ру