Кубок Украины. «Александрия» выбила «Динамо», «Заря» разгромила «Волынь»

В ответном матче 1/4 финала Кубка Украины «Александрия» обыграла киевское «Динамо» со счетом 1:0. Гол забил Евгений Банада.

Первая встреча этих команд закончилась вничью – 1:1. Таким образом, «Александрия» вышла в полуфинал.

В другой ответной игре «Заря» забила пять безответных мячей в ворота «Волыни» и также вышла в следующий раунд.

Кубок Украины. 1/4 финала. Ответные матчи

Динамо – Александрия – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Банада, 25.

Удаление: Рыбалка, 55.

Заря – Волынь – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гордиенко, 21; 2:0 – Петряк, 50; 3:0 – Караваев, 77; 4:0 – Караваев, 87; 5:0 – Опанасенко, 90.

Удаления: Горопевшек, 41; Богданов, 85.

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