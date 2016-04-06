Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок Украины. «Днепр» снова разгромил «Сталь» и вышел в полуфинал

Кубок Украины. «Днепр» снова разгромил «Сталь» и вышел в полуфинал

6 апреля 2016, 20:51

В ответном матче 1/4 финала Кубка Украины «Днепр» обыграл «Сталь» со счетом 4:1. Дубль в этой встрече сделал Матеус, еще по одному голу забили Лео Матос и Валерий Лучкевич. Единственный точный удар гостей записал на свой счет Денис Васин.

Первая встреча этих соперников также завершилась крупной победой «Днепра» – 3:0. Таким образом, днепропетровцы вышли в полуфинал.

Кубок Украины. 1/4 финала. Ответный матч

Днепр – Сталь – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Матос, 29; 2:0 – Матеус, 48; 3:0 – Матеус, 61; 4:0 – Лучкевич, 64; 4:1 – Васин, 85.

Календарь Кубка Украины

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Кубок Днепр Сталь
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
2
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
14
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Все новости
Все новости
Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины, победив в финале клуб Первой лиги
21 мая
1
На Украине делегат матча попался на взятке: подробности
2024.11.27 10:19
2
«Шахтер» в десятый раз завоевал Кубок Украины
2016.05.21 18:50
Зозуля и Ротань дисквалифицированы на шесть месяцев
2016.05.18 14:12
2
ВидеоЗозуля: «Осознаю, что моя несдержанность заслуживает наказания»
2016.05.12 12:27
4
Видео Игрок «Днепра» атаковал арбитра после полуфинала Кубка Украины
2016.05.12 01:41
3
Кубок Украины. «Заря» и «Шахтер» вышли в финал
2016.05.11 22:27
В полуфинале Кубка Украины «Шахтер» сыграет с «Александрией», «Днепр» – с «Зарей»
2016.04.08 13:53
1
Кубок Украины. «Днепр» снова разгромил «Сталь» и вышел в полуфинал
2016.04.06 20:51
Кубок Украины. «Александрия» выбила «Динамо», «Заря» разгромила «Волынь»
2016.04.06 19:12
1
Кубок Украины. «Шахтер» уступил «Ворскле», но прошел в полуфинал турнира
2016.03.27 18:58
Кубок Украины. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Александрией»
2016.03.01 21:57
Кубок Украины. «Днепр» разгромил «Сталь»
2016.03.01 19:52
Журналист газеты «Команда»: «Игроки «Волыни» сами организовали сбор в Индии и ничего не собираются бойкотировать»
2016.02.28 09:50
Кубок Украины. Определены все участники 1/4 финала
2015.10.28 22:09
2
Полузащитник «Черноморца» назвал соперника «черным»
2015.10.28 15:52
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+