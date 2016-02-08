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    Голландцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться


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    08.02.2016 10:10
    Сборная Голландии промахнулась мимо Евро-2016, однако местные академии продолжают бесперебойное производство игроков. «Бомбардир» выделяет самых талантливых голландцев, которые в скором времени смогут оказаться в топ-клубах.

    Кевин Дикс, "Витесс"

    Возраст: 19 лет

    Позиция: правый защитник

    Стоимость: €1,5 млн

    Прототип: Джованни ван Бронкхорст

    Кевин Дикс еще не играл за молодежную сборную Голландии, хоть и вызывался туда, сыграв всего три поединка в команде U-19. Главная характеристика его перспектив в футболе – уже в 19 лет правый защитник "Витесса" имеет с полсотни матчей на профессиональном уровне.

    Дикс – ведущий защитник крепкого голландского клуба, постоянно мелькающего в еврокубках. Не секрет, что "Витесс" – один из главных фарм-клубов "Челси". Сюда каждый год ссылают на доводку несколько талантов из академии "синих". Тем ценнее достижение Дикса, вышедшего на приличный уровень игры уже в 18 лет в условиях высокой конкуренции. Защитник отличается скоростью, любит подключаться к атакам, забивает.

    Тонни Вильена, "Фейеноорд"

    Возраст: 21 год

    Позиция: центральный полузащитник

    Стоимость: €4 млн

    Прототип: Жоржиньо Вейналдум

    Главный актив нынешнего "Фейеноорда". Тонни Эмилио Триндаде де Вильена - сын ангольца и голландки, вполне типичная для Роттердама семья. Атакующий полузащитник уже пятый сезон в основе "Фейе". Поверил в него Рональд Куман, что намекает на высокую вероятность появления Вильены в "Саутгемптоне" в скором будущем.

    Игрок большого таланта, один из лидеров молодежной сборной Голландии – может сыграть как на позиции центрального атакующего полузащитника, так и слева. Быстрый, креативный, с голевым чутьем – умеет открыться в штрафной для удара со средней дистанции. При небольшом росте прилично играет головой, но главное его оружие – пас. Вильена может вырезать мяч на ход нападающему низом или выполнить кросс по воздуху. Дополнительно исполняет стандарты, органично чувствует себя в быстрой, комбинационной игре. Вильена очень похож на Вейналдума, которого он и сменил в составе "Фейе", когда Жоржиньо перебрался в ПСВ.

    Рихедли Базур, "Аякс"

    Возраст: 19 лет

    Позиция: центральный полузащитник

    Стоимость: €6,5 млн

    Прототип: Поль Погба

    Уже во второй подборке талантов у нас есть прототип Поля Погба. Типаж центрального полузащитника, сочетающего умение отбирать мяч, контролировать его и начинать атаки, востребован в европейском футболе. Академия "Аякса", как одна из самых прогрессивных в Европе, понятно, ориентируется на спрос. Тем более игроки такого плана хорошо вписываются в философию тотального футбола, которой "аяксиды" следуют со времен Ринуса Михелса.

    Базур – пластичный, в меру атлетичный игрок с приличной техникой, любящий возиться с мячом и альтруистичный, чтобы снабжать передачами своих партнеров. Суринам в последнее время работает на голландский футбол не так продуктивно как во времена Гуллита, Винтера, Давидса и Зеедорфа, но есть еще выходцы из Кюрасао. Базур даже рассматривал возможность выступлений за сборную исторической родины, но благоразумно решил отдать предпочтение голландцам. Родился-то он в Утрехте, а футболом начал заниматься в скромном клубе "Элинквейк", который воспитал Марко ван Бастена.

    Жан-Поль Бутьюс, "Базель"

    Возраст: 21 год

    Позиция: левый вингер

    Стоимость: €4,5 млн

    Прототип: Урби Эмануэльсон

    Карьера Жана-Поля Бетиуса тоже стартовала в "Фейеноорде" с легкой руки Рональда Кумана, когда парню было 18 лет. Бутьюс – двоюродный брат известного вингера "Аякса" и "Милана" Урби Эмануэльсона. Не удивительно, что по стилю игры он напоминает родственника. Да и внешне похож, если уговорить Урби отстричь дреды.

    Бутьюс – типичный вингер. Быстрый, маневренный, с приличным набором уловок для обмана. Слегка прямолинейный, но в его возрасте это простительно. Зато по части активности на левом фланге Жан-Поль даст фору многим. В 2015 году он уехал в "Базель", видя для себя больше перспектив в составе постоянного участника еврокубков, но там пока что не заиграл. При этом грезит Бетиус "Баварией", но равняется не на Арьена Роббена, а на Роя Макаая.

    Яри Шуурман, "Фейеноорд"

    Возраст: 18 лет

    Позиция: атакующий полузащитник

    Стоимость: €150 тысяч

    Прототип: Яри Литманен

    Яри Шуурман считается одним из самых талантливых игроков в академии "Фейеноорда". Тренеры отмечают его хладнокровность и умение распоряжаться мячом, хотя только сейчас юношу начинают подпускать к матчам основы. Отец Шуурмана, хоть и болельщик "Фейеноорда", но поклонник таланта знаменитого финского нападающего Яри Литманена. Он не только назвал сына в его честь, но и запрограммировал его футбольное развитие. Шуурман действительно, кроме умения читать игру и раздавать передачи, отличается голевыми инстинктами и хладнокровностью которые были свойственны финну.

    Анвар Эль-Гази, "Аякс"

    Возраст: 20 лет

    Позиция: вингер

    Стоимость: €6,5 млн

    Прототип: Криштиану Роналду

    Анвар Эль-Гази - вингер нового типа, микс из умений Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Мощный, техничный, рослый и выносливый. Эль-Гази родился в Голландии, но имеет марокканские корни. Именно Роналду посоветовал игроку выбрать "оранжевую" команду, так как в ней больше шансов продемонстрировать свой талант миру.

    Эль-Гази второй сезон играет в основе "Аякса", хотя в юности он занимался в академиях роттердамских "Спарты" и "Фейеноорда". Эль-Гази действительно напоминает Роналду: такой же широкий шаг, увлеченность работой на тренажерах и сильнейший удар с обеих ног, умелая работа корпусом, скорость и дриблинг. При этом Эль-Гази предпочитает играть справа, но может действовать слева и по центру.

    Абделак Нури, "Аякс"

    Возраст: 18 лет

    Позиция: атакующий полузащитник

    Стоимость: €250 тысяч

    Прототип: Джердан Шакири

    Еще один этнический марокканец в составе "Аякса". Атакующий полузащитник сравнивает себя с Роналдиньо, но росточком и техникой больше напоминает "колобка" Джердана Шакири. Такой же миниатюрный, подвижный, техничный, с ударом, любит рывки и передачи на ход партнерам. В основном составе "Аякса" пока не дебютировал, но попытки переманить его ряд европейских грандов уже предпринимали. Сам Абделак видит себя в будущем игроком "Барселоны" или "Манчестер Юнайтед".

    Винсент Янссен, АЗ

    Возраст: 21 год

    Позиция: нападающий

    Трансферная стоимость: €1 млн

    Прототип: Марко ван Бастен

    Сравнение с Марко ван Бастеном – пока слишком крутой аванс для молодого нападающего. Но в каждом поколении должен быть "новый Ван Бастен". Винсент Янссен нацелен на ворота и бьет с любой точки штрафной – головой, ногой, а если нужно и пяткой. Удары обводящие, навесные, прямые, в одно касание. Янссен отлично понимает суть работы нападающего – как можно чаще бить по воротам. Таким был и ван Бастен, забивавший из невероятных положений.

    Опережать защитников Винсу помогает атлетичное телосложение – оттеснить от мяча его непросто, как и выиграть забег один в один. Секрет отличной физической подготовки Янссена в его генах – он сын известной голландской пловчихи вольным стилем Аннемари Ферстаппен, чемпионки мира, неоднократной призерши олимпийских игр в Лос-Анджелесе-1984.

    Итальянцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

    Англичане до 21 года, которыми вы будете восхищаться

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: VI-Images, Сlaquemagazine, The Independent, УЕФА |
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 8 февраля 2016, 13:11

      Че-то много Геенорда тут. У Аякса есть еще Джайро Ридевальд и Кенни Тете. И у Базура имя Ришедли, а не Рихедли, вы хоть комментарии послушайте в Эре. Кстати, Ридевальд куда талантливей, чем тараканий Вильена.

      -1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Karpathian 8 февраля 2016, 13:12

      Забыл добавить Дейли Синкгравена, тоже талантливый защитник

      -2
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      Рейтинг: +14

      MarcoverMars > Karpathian 8 февраля 2016, 15:39

      Талантливый, но полузащитник. Задача была не в представлении молодых талантов Аякса, потому есть игроки разных клубов. Синкгравен тоже рассматривался, но отдал предпочтение более молодому Нури

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > MarcoverMars 8 февраля 2016, 23:51

      да, я уже потом заметил косяк, Сингкравен полузащитник. просто не было возможности подредактировать пост, а лепить нагромождение каментов не хотелось

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      Рейтинг: +3414

      AZ > Karpathian 29 февраля 2016, 00:35

      давай весь Оякс включи сюда... Вундеркинды мать вашу

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      Рейтинг: +3414

      AZ > Karpathian 29 февраля 2016, 00:36

      только какого то хера скупаете лидеров АЗ и других небогатых кулбов Эредивизи, а потом выеживаетесь... Какая вам лига чепионов, вам и в ЛЕ делать нечего зазнайкам

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > AZ 12 апреля 2016, 09:39

      мы ее хотя бы выигрывали...
      а кого там у вас покупали? вспоминается не пришей кобыле хвост эль Хамдауи и Тео Янсен (ну от него толк был), а если покопаться в памяти то еще вспомню мб.
      Аякс в основном у Херенвена покупает игроков)))))

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