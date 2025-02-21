Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Ван Перси возглавит клуб, вышедший в 1/8 финала Лиги чемпионов

Ван Перси возглавит клуб, вышедший в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Фейеноорд» достиг принципиального соглашения о назначении 41-летнего Робина ван Перси на пост главного тренера. Он перейдет в роттердамскую команду из «Херенвена», который возглавляет с мая 2024 года. Клубы подписали соглашение.

Контракт ван Перси с «Фейеноордом» будет рассчитан до 2027 года. Его помощником станет Рене Хаке, бывший ассистент Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

  • Ван Перси играл за основную команду «Фейеноорда» в 2001–2004 и 2018–2019 годах.
  • С 2021 по 2024-й он тренировал юношеские команды роттердамцев.
  • Ван Перси возглавил «Херенвен» летом прошлого года. Под руководством 41-летнего специалиста клуб провел 25 матчей, одержал 9 побед при 6 ничьих и 11 поражениях.
  • «Фейеноорд» занимает 4-е место в чемпионате Нидерландов, набрав 40 очков после 22 туров. Команду временно возглавляет Паскаль Боссхарт.
  • Команда вышла в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, пройдя «Милан» в первом раунде плей-офф.

Новости по теме
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов 3
«Милан» накажет игрока за удаление в решающем матче Лиги чемпионов 3
Тренер «Фейеноорда» сказал, что выпьет в честь выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов
Источник: The Athletic

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:30
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 