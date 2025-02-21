Ван Перси возглавит клуб, вышедший в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Фейеноорд» достиг принципиального соглашения о назначении 41-летнего Робина ван Перси на пост главного тренера. Он перейдет в роттердамскую команду из «Херенвена», который возглавляет с мая 2024 года. Клубы подписали соглашение.
Контракт ван Перси с «Фейеноордом» будет рассчитан до 2027 года. Его помощником станет Рене Хаке, бывший ассистент Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
- Ван Перси играл за основную команду «Фейеноорда» в 2001–2004 и 2018–2019 годах.
- С 2021 по 2024-й он тренировал юношеские команды роттердамцев.
- Ван Перси возглавил «Херенвен» летом прошлого года. Под руководством 41-летнего специалиста клуб провел 25 матчей, одержал 9 побед при 6 ничьих и 11 поражениях.
- «Фейеноорд» занимает 4-е место в чемпионате Нидерландов, набрав 40 очков после 22 туров. Команду временно возглавляет Паскаль Боссхарт.
- Команда вышла в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, пройдя «Милан» в первом раунде плей-офф.