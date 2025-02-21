Ван Перси возглавит клуб, вышедший в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Фейеноорд» достиг принципиального соглашения о назначении 41-летнего Робина ван Перси на пост главного тренера. Он перейдет в роттердамскую команду из «Херенвена», который возглавляет с мая 2024 года. Клубы подписали соглашение.

Контракт ван Перси с «Фейеноордом» будет рассчитан до 2027 года. Его помощником станет Рене Хаке, бывший ассистент Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».