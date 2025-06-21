Промес взят под стражу в Нидерландах

Экс-спартаковец Квинси Промес прилетел в Нидерланды из ОАЭ.

Государственная прокуратура сообщила об успешной экстрадиции футболиста из Дубая.

После приземления самолета в аэропорту Схипхол Промеса задержали сотрудники Королевской военной полиции.

Оттуда он отправился в центр содержания под стражей.