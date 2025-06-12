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Стала известна дальнейшая судьба Промеса

Вчера, 20:09
10

Квинси Промес вновь арестован в ОАЭ. Игрока вскоре экстрадируют в Нидерланды для отбытия тюремного срока.

  • В Нидерландах его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Из-за уголовного преследования и невозможности вернуться в Россию Промесу не предложили продлить контракт со «Спартаком».
  • В ОАЭ Квинси находится 1,5 года.

«Промеса арестовали в ОАЭ для экстрадиции в Нидерланды. Адвокат бывшего полузащитника «Спартака» подтвердил эту информацию. Полиция Дубая пока не дала официальный комментарий.

Правоохранители взяли Квинси прямо в его доме. Экс-игрока красно-белых сразу же перевели в Центр содержания под стражей. В ближайшее время Промеса доставят самолeтом в Амстердам в сопровождении представителей Королевского суда Нидерландов.

За время жизни в ОАЭ Промес принял ислам. Близкие футболиста заявляли: Квинси посчитал, что его жизнь пошла под откос из-за криминальных историй, захотел всe изменить», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Нидерланды. Эредивизие Россия. Премьер-лига Юнайтед ФК Спартак Промес Квинси
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Комментарии (10)
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alefreddy
1749748390
Да Антоха не смог зацепиться
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В "Спартаке" играют прост
1749748515
Срочно в зинку его
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Интерес
1749749377
Кто тут сказки рассказывал годами,о особых условиях пребывания на территории Эмиратов??? Уголовка есть уголовка,тут политические соображения между странами одного блока не катят. Здравствуй,долгожданная Родина!
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Вомбат
1749749768
Ну и аппетиты у саудитов! Ясно же, что у него был не один миллион евро и даже не два, и за каки-то три года он им отдал за свободу все, что у него было. И теперь ему придется отправиться туда, где его ждет тюряга. Интересно сколько стоит преступникам год свободы в Дубае? Это единая расценка или зависит от вида преступления? Типа, убийцы платят арабам два лимона за год на свободе, а наркокурьеры полтора.
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Тинез Розоп
1749750538
Ибо нех было туда ехать. Посидел бы на базе месяц и всё…(думал деньги решат)
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кайрос
1749750826
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
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Semenycch
1749753926
Преступник должен сидеть в тюрьме!
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ВетеR
1749753936
как и писал ранее, барыга сядет под нары !!!
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ПалкоВводецъ007
1749754609
Допрыгался преступный элемент. Гыгыгы
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