Стала известна дальнейшая судьба Промеса

Квинси Промес вновь арестован в ОАЭ. Игрока вскоре экстрадируют в Нидерланды для отбытия тюремного срока.
- В Нидерландах его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Из-за уголовного преследования и невозможности вернуться в Россию Промесу не предложили продлить контракт со «Спартаком».
- В ОАЭ Квинси находится 1,5 года.
«Промеса арестовали в ОАЭ для экстрадиции в Нидерланды. Адвокат бывшего полузащитника «Спартака» подтвердил эту информацию. Полиция Дубая пока не дала официальный комментарий.
Правоохранители взяли Квинси прямо в его доме. Экс-игрока красно-белых сразу же перевели в Центр содержания под стражей. В ближайшее время Промеса доставят самолeтом в Амстердам в сопровождении представителей Королевского суда Нидерландов.
За время жизни в ОАЭ Промес принял ислам. Близкие футболиста заявляли: Квинси посчитал, что его жизнь пошла под откос из-за криминальных историй, захотел всe изменить», – написал источник.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»