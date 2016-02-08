Голландцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Кевин Дикс, "Витесс"

Возраст: 19 лет

Позиция: правый защитник

Стоимость: €1,5 млн

Прототип: Джованни ван Бронкхорст

Кевин Дикс еще не играл за молодежную сборную Голландии, хоть и вызывался туда, сыграв всего три поединка в команде U-19. Главная характеристика его перспектив в футболе – уже в 19 лет правый защитник "Витесса" имеет с полсотни матчей на профессиональном уровне.

Дикс – ведущий защитник крепкого голландского клуба, постоянно мелькающего в еврокубках. Не секрет, что "Витесс" – один из главных фарм-клубов "Челси". Сюда каждый год ссылают на доводку несколько талантов из академии "синих". Тем ценнее достижение Дикса, вышедшего на приличный уровень игры уже в 18 лет в условиях высокой конкуренции. Защитник отличается скоростью, любит подключаться к атакам, забивает.

Тонни Вильена, "Фейеноорд"

Возраст: 21 год

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость: €4 млн

Прототип: Жоржиньо Вейналдум

Главный актив нынешнего "Фейеноорда". Тонни Эмилио Триндаде де Вильена - сын ангольца и голландки, вполне типичная для Роттердама семья. Атакующий полузащитник уже пятый сезон в основе "Фейе". Поверил в него Рональд Куман, что намекает на высокую вероятность появления Вильены в "Саутгемптоне" в скором будущем.

Игрок большого таланта, один из лидеров молодежной сборной Голландии – может сыграть как на позиции центрального атакующего полузащитника, так и слева. Быстрый, креативный, с голевым чутьем – умеет открыться в штрафной для удара со средней дистанции. При небольшом росте прилично играет головой, но главное его оружие – пас. Вильена может вырезать мяч на ход нападающему низом или выполнить кросс по воздуху. Дополнительно исполняет стандарты, органично чувствует себя в быстрой, комбинационной игре. Вильена очень похож на Вейналдума, которого он и сменил в составе "Фейе", когда Жоржиньо перебрался в ПСВ.

Рихедли Базур, "Аякс"

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость: €6,5 млн

Прототип: Поль Погба

Уже во второй подборке талантов у нас есть прототип Поля Погба. Типаж центрального полузащитника, сочетающего умение отбирать мяч, контролировать его и начинать атаки, востребован в европейском футболе. Академия "Аякса", как одна из самых прогрессивных в Европе, понятно, ориентируется на спрос. Тем более игроки такого плана хорошо вписываются в философию тотального футбола, которой "аяксиды" следуют со времен Ринуса Михелса.

Базур – пластичный, в меру атлетичный игрок с приличной техникой, любящий возиться с мячом и альтруистичный, чтобы снабжать передачами своих партнеров. Суринам в последнее время работает на голландский футбол не так продуктивно как во времена Гуллита, Винтера, Давидса и Зеедорфа, но есть еще выходцы из Кюрасао. Базур даже рассматривал возможность выступлений за сборную исторической родины, но благоразумно решил отдать предпочтение голландцам. Родился-то он в Утрехте, а футболом начал заниматься в скромном клубе "Элинквейк", который воспитал Марко ван Бастена.

Жан-Поль Бутьюс, "Базель"

Возраст: 21 год

Позиция: левый вингер

Стоимость: €4,5 млн

Прототип: Урби Эмануэльсон

Карьера Жана-Поля Бетиуса тоже стартовала в "Фейеноорде" с легкой руки Рональда Кумана, когда парню было 18 лет. Бутьюс – двоюродный брат известного вингера "Аякса" и "Милана" Урби Эмануэльсона. Не удивительно, что по стилю игры он напоминает родственника. Да и внешне похож, если уговорить Урби отстричь дреды.

Бутьюс – типичный вингер. Быстрый, маневренный, с приличным набором уловок для обмана. Слегка прямолинейный, но в его возрасте это простительно. Зато по части активности на левом фланге Жан-Поль даст фору многим. В 2015 году он уехал в "Базель", видя для себя больше перспектив в составе постоянного участника еврокубков, но там пока что не заиграл. При этом грезит Бетиус "Баварией", но равняется не на Арьена Роббена, а на Роя Макаая.

Яри Шуурман, "Фейеноорд"

Возраст: 18 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость: €150 тысяч

Прототип: Яри Литманен

Яри Шуурман считается одним из самых талантливых игроков в академии "Фейеноорда". Тренеры отмечают его хладнокровность и умение распоряжаться мячом, хотя только сейчас юношу начинают подпускать к матчам основы. Отец Шуурмана, хоть и болельщик "Фейеноорда", но поклонник таланта знаменитого финского нападающего Яри Литманена. Он не только назвал сына в его честь, но и запрограммировал его футбольное развитие. Шуурман действительно, кроме умения читать игру и раздавать передачи, отличается голевыми инстинктами и хладнокровностью которые были свойственны финну.

Анвар Эль-Гази, "Аякс"

Возраст: 20 лет

Позиция: вингер

Стоимость: €6,5 млн

Прототип: Криштиану Роналду

Анвар Эль-Гази - вингер нового типа, микс из умений Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Мощный, техничный, рослый и выносливый. Эль-Гази родился в Голландии, но имеет марокканские корни. Именно Роналду посоветовал игроку выбрать "оранжевую" команду, так как в ней больше шансов продемонстрировать свой талант миру.

Эль-Гази второй сезон играет в основе "Аякса", хотя в юности он занимался в академиях роттердамских "Спарты" и "Фейеноорда". Эль-Гази действительно напоминает Роналду: такой же широкий шаг, увлеченность работой на тренажерах и сильнейший удар с обеих ног, умелая работа корпусом, скорость и дриблинг. При этом Эль-Гази предпочитает играть справа, но может действовать слева и по центру.

Абделак Нури, "Аякс"

Возраст: 18 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость: €250 тысяч

Прототип: Джердан Шакири

Еще один этнический марокканец в составе "Аякса". Атакующий полузащитник сравнивает себя с Роналдиньо, но росточком и техникой больше напоминает "колобка" Джердана Шакири. Такой же миниатюрный, подвижный, техничный, с ударом, любит рывки и передачи на ход партнерам. В основном составе "Аякса" пока не дебютировал, но попытки переманить его ряд европейских грандов уже предпринимали. Сам Абделак видит себя в будущем игроком "Барселоны" или "Манчестер Юнайтед".

Винсент Янссен, АЗ

Возраст: 21 год

Позиция: нападающий

Трансферная стоимость: €1 млн

Прототип: Марко ван Бастен

Сравнение с Марко ван Бастеном – пока слишком крутой аванс для молодого нападающего. Но в каждом поколении должен быть "новый Ван Бастен". Винсент Янссен нацелен на ворота и бьет с любой точки штрафной – головой, ногой, а если нужно и пяткой. Удары обводящие, навесные, прямые, в одно касание. Янссен отлично понимает суть работы нападающего – как можно чаще бить по воротам. Таким был и ван Бастен, забивавший из невероятных положений.

Опережать защитников Винсу помогает атлетичное телосложение – оттеснить от мяча его непросто, как и выиграть забег один в один. Секрет отличной физической подготовки Янссена в его генах – он сын известной голландской пловчихи вольным стилем Аннемари Ферстаппен, чемпионки мира, неоднократной призерши олимпийских игр в Лос-Анджелесе-1984.

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