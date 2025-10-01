Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Суд вынес решение по апелляции Промеса

1 октября, 14:14
7

Апелляционный суд Амстердама рассмотрел ходатайство Квинси Промеса об отсрочке предварительного заключения.

Заседание прошло во вторник. На нем присутствовал экс-одноклубник Промеса по «Аяксу» Хаким Зиеш.

Суд решил оставить бывшего спартаковца под стражей из‑за опасений, что он совершит побег.

  • Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.

Еще по теме:
Дмитриев назвал лучшего игрока «Спартака» в 21-м веке 6
В «Спартаке» подтвердили, что больше не помогают Промесу 2
Абаскаль высказался о ситуации с Промесом: «Надеюсь, с ним все в порядке» 2
Источник: Algemeen Dagblad
Нидерланды. Эредивизие Россия. Премьер-лига Спартак Нидерланды Промес Квинси
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1759318772
...эх, Антоха!(...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1759323281
У нас ему за 2 тонны светило бы от 15 до пожизненного. Так что губошлёп отделался лёгким испугом. Лет так через пяток наркопреступника выпустят и хряки подельники его приютят в тушинской малине. Гыгыгы
Ответить
zigbert
1759326268
Сам себе испортил жизнь и карьеру.
Ответить
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
16:51
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
5
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии
14:28
2
Все новости
Все новости
Суд вынес решение по апелляции Промеса
1 октября
7
Фанаты ПСВ напали на руководство «Аякса»
29 сентября
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
23 сентября
73-летний ван Гаал заявил о победе над раком
12 июля
Белоус – о желании Промеса играть в Латвии: «Когда ты в тюрьме, даже в Антарктиду играть попросишься»
11 июля
Промес просил отпустить его в страну, граничащую с Россией
8 июля
1
Промеса могут выпустить из тюрьмы
7 июля
5
Промес взят под стражу в Нидерландах
21 июня
8
⚡️ Промесу грозит 20 лет тюрьмы
21 июня
33
Суд Амстердама сделал заявление об экстрадиции Промеса
20 июня
3
В Нидерландах заявили, что у Промеса уже нет шансов избежать 7-летнего срока
12 июня
Стала известна дальнейшая судьба Промеса
12 июня
7
Промеса вернули под стражу в Дубае
12 июня
10
ФотоУчастник матча Россия – Нидерланды на Евро-2008 возглавил «Аякс»
31 мая
1
Умер экс-тренер сборной Нидерландов, выигравший финал Евро-1988 у СССР
22 мая
Тен Хаг может вернуться в бывший клуб
20 мая
Чемпион Нидерландов отыграл 9 очков за 4 тура
18 мая
1
36-летний серебряный призер ЧМ-2018 оформил хет-трик за ПСВ
4 мая
Экс-спартаковец принес ПСВ победу в матче Эредивизие
25 апреля
3
Умер тренер, выигравший четыре трофея с «Реалом»
10 апреля
ТОП-10 лучших бомбардиров «Аякса» за всю историю
9 апреля
4
У футболиста ПСВ обнаружен туберкулез в активной форме
24 марта
«Фейеноорд» объявил о назначении ван Перси
23 февраля
Ван Перси возглавит клуб, вышедший в 1/8 финала Лиги чемпионов
21 февраля
1
ФотоКоманда ван Перси пропустила в Эредивизие, когда у соперника на поле было 12 игроков
2 февраля
2
Эредивизие. «Херенвен» ван Перси сенсационно победил лидирующий ПСВ (1:0)
2024.12.15 11:52
Промес прокомментировал уголовное преследование в отношении себя
2024.12.15 00:02
18
77-летний Адвокат вывел Кюрасао на Золотой кубок КОНКАКАФ
2024.11.20 18:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 