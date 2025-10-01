Суд вынес решение по апелляции Промеса

Апелляционный суд Амстердама рассмотрел ходатайство Квинси Промеса об отсрочке предварительного заключения.
Заседание прошло во вторник. На нем присутствовал экс-одноклубник Промеса по «Аяксу» Хаким Зиеш.
Суд решил оставить бывшего спартаковца под стражей из‑за опасений, что он совершит побег.
- Промес ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.
Источник: Algemeen Dagblad