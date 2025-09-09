Дмитриев назвал лучшего игрока «Спартака» в 21-м веке

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев определил лучших игроков в истории клуба.
– Лучший футболист «Спартака» в истории?
– Никита Симонян, Федор Черенков, а из 21-го века – Квинси Промес.
– Не так давно в инфополе обсуждали возвращение Квинси в «Спартак». Ты бы хотел этого?
– Думаю, это уже нереально.
- Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах. В Нидерландах он был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну. В минувшем сезоне вингер играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
- 20 июня 2025 года Промеса экстрадировали в Нидерланды. Он находится в СИЗО.
Источник: Metaratings