Дмитриев назвал лучшего игрока «Спартака» в 21-м веке

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев определил лучших игроков в истории клуба.

– Лучший футболист «Спартака» в истории?

– Никита Симонян, Федор Черенков, а из 21-го века – Квинси Промес.

– Не так давно в инфополе обсуждали возвращение Квинси в «Спартак». Ты бы хотел этого?

– Думаю, это уже нереально.