Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитриев назвал лучшего игрока «Спартака» в 21-м веке

Вчера, 22:32
3

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев определил лучших игроков в истории клуба.

– Лучший футболист «Спартака» в истории?

Никита Симонян, Федор Черенков, а из 21-го века – Квинси Промес.

– Не так давно в инфополе обсуждали возвращение Квинси в «Спартак». Ты бы хотел этого?

– Думаю, это уже нереально.

  • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах. В Нидерландах он был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну. В минувшем сезоне вингер играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
  • 20 июня 2025 года Промеса экстрадировали в Нидерланды. Он находится в СИЗО.

Еще по теме:
Отбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо» 11
Реакция болельщиков «Спартака» на трансфер Джику 8
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Промес Квинси Дмитриев Игорь
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1757475714
Солидарен с Дмитриевым.
Ответить
Прокс
1757478531
Лучший нарик антинародного клуба это точно Промес!
Ответить
a_who
1757478967
Отличный выбор ! !
Ответить
Главные новости
Отбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити
08:58
Кармо прибыл в Москву для трансфера в ЦСКА
08:28
1
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
08:15
Отбор ЧМ-2026. Боливия обыграла Бразилию и вышла в стыковые матчи
08:08
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору
07:48
Покупка «Спартака», трансфер из ЦСКА в «Акрон», новый клуб Тедеско, 11:1 Норвегии и другие новости
00:42
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо»
00:07
11
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
Вчера, 23:57
1
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
Вчера, 23:49
4
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
Вчера, 23:42
Все новости
Все новости
Круговой – о судействе матча ЦСКА – «Краснодар»: «Момент в конце – чистый пенальти»
08:47
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо»
00:07
11
Директор «Локо» не хочет обсуждать продление Баринова
Вчера, 23:21
1
Смолов: «В РПЛ много посредственных иностранцев»
Вчера, 23:08
1
Мостовой отреагировал на призывы назначить его в сборную России вместо Карпина
Вчера, 22:43
10
Дмитриев назвал лучшего игрока «Спартака» в 21-м веке
Вчера, 22:32
3
Обляков ответил, в чем Москва лучший город мира
Вчера, 22:21
1
Реакция болельщиков «Спартака» на трансфер Джику
Вчера, 22:03
8
Губерниев: «Россия выиграла бы ЧМ, если бы ее тренировал я»
Вчера, 21:50
6
Круговой – о Катаре: «Не представляю, как Клаудиньо играет тут каждую неделю»
Вчера, 20:51
«МЛ Витебск» назвал «Спартак» командой «мирового уровня» после 0:5
Вчера, 20:40
2
CIES предсказал чемпиона РПЛ
Вчера, 20:14
16
Раков прокомментировал обвинения в игре на ставках
Вчера, 20:04
Ветеран «Спартака» не оценил трансфер Джику: «Зачем он нужен?»
Вчера, 19:52
3
Миранчук восхитился Карпиным: «Браво, Георгич»
Вчера, 19:46
1
Спартаковец Дмитриев раскрыл сумму своей самой дорогой покупки
Вчера, 18:59
7
Шаронов оценил работу «Спартака» в летнее трансферное окно
Вчера, 18:49
2
Непомнящий оценил шансы России в матче с США
Вчера, 18:21
10
Мостовой отреагировал на банкротство «Химок»
Вчера, 17:52
1
ВидеоКлаудиньо вручил подарок Круговому после матча Катар – Россия
Вчера, 17:42
1
Реакция Губерниева на подготовку матча Россия – США
Вчера, 17:27
7
Реакция Миранчука на подготовку матча Россия – США
Вчера, 16:57
3
Костомаров заявил, что знает только одного российского футболиста
Вчера, 16:50
Отец Кокшарова пошел на открытый конфликт с «Краснодаром»: «Нам поставили ультиматум»
Вчера, 16:44
12
Кафанов: «Вратарская бригада в сборной России – одна из лучших в Европе»
Вчера, 16:36
5
Рожков рассказал, как в «Рубине» отреагировали на срыв трансфера Даку в «Зенит»
Вчера, 16:26
1
Глушенков считает, что партнеры по «Зениту» ему мало пасуют
Вчера, 16:15
4
Фото«Акрон» арендовал игрока ЦСКА
Вчера, 16:03
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 